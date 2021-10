Mont-Saint-Aignan : des collégiens s'affrontent à la Meccano Team Cup

L'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Rouen/Dieppe (UIMM) a organisé vendredi 22 mai la deuxième édition de la Meccano Team Cup dans ses locaux de Mont-Saint-Aignan. 20 équipes composées de collégiens se sont vues remettre deux boîtes de Meccano en octobre dernier, avec lesquelles elles ont dû créer un prototype : "Le but est qu'ils n'usent pas des modèles contenus dans les boîtes, qu'ils interagissent ensemble et qu'ils apprennent à vendre leur projet", explique Pascale Soteau membre du jury.

Une initiation aux métiers industriels

C'est également l'occasion pour les collégiens de découvrir les métiers de l'industrie de manière concrète puisque "souvent, ils n'ont qu'une vague idée de ce qu'est l'industrie", explique Dorothée Pierry, l'organisatrice de l'événement. Simon, Antoine, et Rodrigue de l'équipe NASA du Lycée Jean Rostand en 3e prépa-pro, nous assurent que d'avoir travaillé sur leur "voiture de l'espace", leur a beaucoup plu.

30 minutes, c'est le temps que le jury a consacré à chaque projet pour se laisser convaincre. Et c'est l'équipe "Kings of the industry" du collège Catherine Bernard, avec leur prototype LE MANEGE, qui a le plus séduit les membres du Jury. Les lauréats et l'équipe coup de coeur ont remporté des places pour le Salon du Bourget. Du meccano aux quadrimoteurs, il n'y a souvent qu'un petit pas.