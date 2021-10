Ifs : Le dimanche, on vend sa voiture

Chaque dimanche, 200 à 250 véhicules sont ainsi exposés de toutes tailles et de tous genres : des voitures, des utilitaires, des motos, des camping-cars et parfois même des bateaux. La rencontre est organisée tous les dimanches matin de 8 h à 12h30 sur le parking du centre commercial Leclerc, à Ifs. Droit d’entrée de 33 euros Pour participer, les vendeurs doivent obligatoirement présenter une pièce d’identité et la carte grise du véhicule. Ils s’acquittent aussi d’un droit d’entrée de 33 euros qui permet d’exposer autant de dimanches que nécessaire. "Parfois, cinq minutes suffisent, parfois c’est plus long", note Nicolas Préaux. C’est à la suite de difficultés personnelles pour vendre sa voiture qu’il a décidé de créer ce concept dans le département. Pour 5 euros supplémentaires, il propose aux vendeurs d’apparaître sur des supports de communication : des flyers, distribués aux visiteurs, ainsi que sur un site Internet, crée il y a deux ans à la demande des acheteurs. Pratique : Tél. 02 31 79 42 00. auto-expo-normandie.fr

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire