Neoma Business School s'implantera en Chine en 2016

Vendredi 16 mai, l'école rouennaise Neoma Business School a signé un accord stratégique avec l’Université de Nankaï en vue de la création d’un campus de Neoma sur le campus de TEDA à Tianjin en 2016, en présence du Ministre des affaires étrangères et du développement international Laurent Fabius.

«Cette annonce constitue une bonne nouvelle pour l’un des fleurons de l’enseignement supérieur de notre territoire. Par cette stratégie d’internationalisation gagnante, en exportant son excellence académique et en attirant en Normandie et à Rouen de nouveaux étudiants étrangers, Neoma BS se positionne comme un établissement de référence – pour les étudiants comme pour les entreprises - dans le domaine des formations en business et management : c’est l’ensemble de la Métropole et tous les territoires de Normandie qui bénéficient de son dynamisme», ont souligné Nicolas Mayer-Rossignol et Frédéric Sanchez, respectivement président de la Région Haute-Normandie et président de la Métropole Rouen Normandie.

La future école devrait être située à 30 minutes de Pekin et au coeur de la Municipalité de Tianjin. Le futur campus sera une nouvelle réalisation partenariale avec l'Université de Nankaï. L'an dernier, l'Université avait crée le Neoma Confucius Institute for Business Rouen.