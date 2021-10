Grosseto (Italie) (AFP). Tour d'Italie: Contador prend le départ de la 7e étape

L'Espagnol Alberto Contador, leader du Giro, a pris le départ de la 7e étape du Tour d'Italie, vendredi matin, à Grosseto (centre-ouest), malgré la blessure à l'épaule gauche provoquée par sa chute de la veille. Contador souffre d'un déplacement de la clavicule gauche, une distorsion acromio-claviculaire, qui a nécessité la pose d'un bandage pour qu'il puisse courir. L'étape, qui doit arriver à Fiuggi, au sud-est de Rome, s'étire sur 264 kilomètres, le parcours le plus long de ce Giro. L'Espagnol a passé deux radiographies et une échographie, jeudi, en début de soirée, dans l'unité mobile du Giro qui s'était déplacée à l'hôtel de son équipe Tinkoff au golf de Punta Ala. "J'ai travaillé très dur avant le Giro. Je vais continuer le plus longtemps possible. Je veux être optimiste mais il faut voir comment les effets de ma chute se feront sentir en course", a déclaré le favori du Tour d'Italie. Contador, 32 ans, s'est donné cette année le défi de réaliser le doublé Giro-Tour de France, un exploit accompli par sept coureurs seulement dans l'histoire du cyclisme. La chute de Castiglione della Pescaia, à cause d'une vague provoquée par l'accident de l'Italien Daniele Colli qui a heurté de plein fouet le zoom d'un appareil photo tendu par un spectateur, a remis en cause la réussite de la tentative. "Il devrait pouvoir tirer sur le guidon mais il ne peut pas lever le bras gauche", a reconnu un membre du staff de l'équipe russe. Présent dans le même complexe hôtelier que l'équipe Tinkoff, le médecin de la formation française FDJ, le Dr Gérard Guillaume, a expliqué à l'AFP que ce type de blessure recouvrait trois stades de gravité, entre la distension simple et la luxation acromio-claviculaire nécessitant une intervention chirurgicale. -Quatrième chute de la saison- Contador, qui pourrait être au stade 2, a devant lui trois étapes difficiles jusqu'à la première journée de repos prévue lundi: un parcours-marathon de 264 kilomètres puis une arrivée au sommet, samedi, dans les Abruzzes (à Campitello Matese) et une journée éprouvante pour rejoindre dimanche San Giorgio del Sannio (sud). Au classement général, le Madrilène précède de 2 secondes seulement l'Italien Fabio Aru et de 20 secondes l'Australien Richie Porte. L'année dernière, l'Espagnol (tibia fissuré) avait dû abandonner le Tour de France après être tombé tout seul au bas de la descente du Petit Ballon, dans les Vosges. Quelques semaines plus tard, il avait gagné la Vuelta. Cette chute est la quatrième de la saison pour celui qui compte à son palmarès six grands tours (2 Tours de France, 1 Giro, 3 Vuelta) puisque deux victoires lui ont été retirées après son contrôle antidopage positif du Tour 2010. Contador était notamment tombé à deux reprises en mars, à Tirreno-Adriatico et au Tour de Catalogne (fissure du sacrum). Depuis cette dernière course, il avait opté pour un long stage d'entraînement, sur les pentes du volcan Teide aux Canaries, avant de reprendre la compétition au Giro.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire