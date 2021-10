Sestri Levante (Italie) (AFP). Tour d'Italie: le maillot rose Matthews remporte la 3e étape

L'Australien Michael Matthews (Orica) a remporté lundi à Sestri Levante la 3e étape du Tour d'Italie cycliste marquée par l'abandon sur chute de l'Italien Domenico Pozzovivo, cinquième du Giro en 2014. Matthews, leader de la course depuis dimanche, a conforté son maillot rose avec les 10 secondes de bonification allouées au vainqueur. L'Australien a devancé au sprint l'Italien Fabio Felline et le Belge Philippe Gilbert au terme de cette étape de 136 kilomètres. Pozzovivo, qui a glissé de la roue avant, a fait une grave chute à 38 kilomètres de l'arrivée. Il a heurté violemment le sol et a été évacué sur une civière par le service médical de la course. "Il est resté lucide et conscient", a déclaré ensuite le Pr. Giovanni Tredici, médecin-chef de la course, en ajoutant que le pronostic vital n'était pas engagé pour le coureur italien dont la chute a provoqué dans un premier temps une vive inquiétude dans la caravane du Giro. L'étape, très animée dès le départ, a aussi été marquée par l'omniprésence de l'équipe de l'Espagnol Alberto Contador en tête du peloton. Les coureurs de Tinkoff ont contrôlé une échappée de quelque 25 coureurs qui n'ont pu creuser l'écart au-delà de la minute. Dans la principale ascension du jour, le col de Barbagelata, le Russe Pavel Kochetkov s'est dégagé à l'approche du sommet pour effectuer la descente en tête. Il a été rejoint à l'approche des dix derniers kilomètres par un trio de contre-attaquants (Paterski, Clarke, Hansen). Le regroupement s'est opéré à trois kilomètres de la ligne sur l'interminable ligne droite finale en front de mer (7 km). Matthews, qui est âgé de 24 ans, a enlevé sa deuxième victoire d'étape dans le Giro après ses débuts réussis l'an passé (une étape et six jours en rose). L'Australien a remporté son troisième succès de la saison. Mardi, la quatrième étape visite la région des Cinque Terre, entre Chiavari et La Spezia, sur un parcours accidenté de 150 kilomètres.

