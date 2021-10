Sanremo (Italie) (AFP). Tour d'Italie: Gerrans s'habille de rose, Contador grignote

L'Australien Simon Gerrans a endossé samedi le premier maillot rose du Giro 2015 après la victoire à Sanremo de son équipe Orica dans le contre-la-montre d'ouverture également favorable à l'Espagnol Alberto Contador. Des prétendants déclarés à la victoire, Contador a réussi la meilleure opération. Au bout des 17,6 kilomètres, pour l'essentiel sur une piste cyclable empruntant une ancienne voie ferrée en front de mer, le Madrilène a grignoté une poignée de secondes (6 exactement) au grimpeur italien Fabio Aru. Contador a surtout pris ses distances sur deux adversaires qui espéraient probablement une conclusion inverse dans un exercice apprécié par leurs équipes. Le Colombien Rigoberto Uran (Etixx) lui a cédé 12 secondes et l'Australien Richie Porte (Sky) 20 secondes. S'il n'est pas apparu personnellement souverain, à la différence de l'Australien Michael Rogers, Contador a tout lieu de se féliciter du résultat. Son groupe a pris la deuxième place de l'étape, à 7 secondes de l'équipe victorieuse, après être passée en tête au pointage intermédiaire (2 sec au Km 9,9) sur la piste cyclable "suspendue entre la mer et la terre" selon ses promoteurs. Les écarts sont restés toutefois resserrés, hormis peut-être pour le grimpeur italien Domenico Pozzovivo. Son équipe AG2R La Mondiale, créditée d'une contre-performance au récent Tour de Romandie (dernière place), a limité cette fois la perte à 41 secondes par rapport à Contador. - 'Partager le maillot' - Orica a signé sa deuxième victoire d'étape dans un "chrono" par équipes du Giro. Un an après son succès acquis à Belfast où cinq coureurs du groupe présent à Sanremo (Matthews, Hepburn, Lancaster, Weening, Durbridge) avaient déjà connu ce type de joie. "Il était prévu que ce soit Gerrans qui franchisse la ligne en premier", a révélé l'Australien Michael Matthews, qui se retrouve pour sa part dans la même situation que l'année passée. Il s'était emparé du maillot rose le deuxième jour, aux dépens de son coéquipier canadien Svein Tuft, et l'avait conservé durant six journées. Sanremo a donc réussi une nouvelle fois à Gerrans qui a remporté dans la cité des fleurs l'un de ses plus grands succès en 2012 (Milan-Sanremo). A 34 ans, l'un des rares coureurs du peloton à avoir enlevé au moins une étape des trois grands tours (Italie, France, Espagne) a endossé le premier maillot rose de sa carrière. "J'ai eu un début de saison très difficile", a rappelé Gerrans, dont les chances dans les classiques ont été anéanties par deux chutes, l'une en décembre (clavicule) l'autre en mars lors de sa course de reprise aux Strade Bianche (radius). "Toute l'équipe mérite ce maillot, j'aimerais pouvoir le partager en neuf", a ajouté l'Australien sans avoir besoin de souligner les références de sa formation dans le contre-la-montre par équipes. Depuis l'inscription de l'épreuve au programme des championnats du monde, Orica a toujours pris place sur le podium (3e en 2012, 2e en 2013 et 2014). Dimanche, la deuxième étape relie Albenga à Gênes, sur un parcours de 177 kilomètres favorable aux sprinteurs. Avec, pour finir, deux tours d'un circuit de 9,5 kilomètres dans la ville de naissance de Christophe Colomb.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire