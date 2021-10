Sestri Levante (Italie) (AFP). Tour d'Italie: 3e étape pour Matthews, grosse frayeur pour Pozzovivo

Le Giro a tremblé lundi pour l'Italien Domenico Pozzovivo, victime d'une grave chute dans la 3e étape qui est revenue au porteur du maillot rose, l'Australien Michael Matthews à Sestri Levante. Pozzovivo est resté au sol dans la descente du col de Barbagelata, à 38 kilomètres de l'arrivée. Le grimpeur italien, cinquième du Giro l'an passé, a glissé de la roue avant et a percuté violemment le sol, à une vitesse avoisinant les 80 km/h. Le souvenir dramatique de la chute mortelle du Belge Wouter Weylandt, dans la même région quatre ans plus tôt, a provoqué l'effroi dans la caravane du Giro durant plusieurs minutes. "J'ai eu très peur", a déclaré ensuite Hubert Dupont, l'un des coéquipiers français de Pozzovivo. "J'ai vu ses yeux révulsés. J'ai trouvé le temps très long jusqu'à l'arrivée du médecin". Pozzovivo, déjà malheureux la veille quand il avait été retardé par une chute provoquée par l'irruption d'un spectateur sur son vélo à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, a été évacué ensuite sur une civière vers l'hôpital San Martino de Gênes. Plus tard, le Pr Giovanni Tredici a délivré des nouvelles rassurantes. "Il est resté lucide et conscient", a déclaré le médecin-chef de la course en soulignant que le pronostic vital n'était pas engagé. - Matthews euphorique - La course, très animée dès le départ de Rapallo, a aussi été marquée par l'omniprésence de l'équipe de l'Espagnol Alberto Contador en tête du peloton. Les coureurs de Tinkoff ont contrôlé une échappée d'un groupe important, de quelque 25 coureurs, qui n'ont pu creuser l'écart au-delà de la minute. Les maillots jaune de la formation du magnat russe Oleg Tinkov, prompt à intervenir dans le secteur sportif -il s'est séparé de Bjarne Riis cette année-, ont poursuivi leurs efforts dans le final jusqu'aux 3 derniers kilomètres. Sans craindre de gaspiller leur énergie dans une course qui dure trois semaines, pour un intérêt limité compte tenu de l'épaisseur du peloton sensiblement plus réduit que la veille. Le Russe Pavel Kochetkov, seul en tête à l'approche du sommet du dernier col, a été rejoint par un groupe de contre-attaque à l'approche de l'interminable ligne droite finale (7 km !) en front de mer. Le regroupement s'est opéré aux 4 kilomètres, prélude à un sprint que Matthews s'est adjugé aux dépens de l'Italien Fabio Felline et du Belge Philippe Gilbert. "On ne peut pas demander plus", s'est félicité le jeune Australien de 24 ans, qui a enlevé la deuxième victoire d'étape de sa carrière dans le Giro après ses débuts réussis l'an passé (une étape et six jours en rose). "Je cours avec le maillot rose et, à l'arrivée, je gagne". Mardi, la quatrième étape visite la région des Cinque Terre, un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, sur un parcours accidenté et spectaculaire de 150 kilomètres entre Chiavari et La Spezia (nord-ouest).

