Monaco (AFP). Monaco: baptême pour les jumeaux princiers Jacques et Gabriella

Jacques, prince héréditaire de la principauté de Monaco, et sa s?ur Gabriella, numéro deux dans l'ordre de succession, nés le 10 décembre dernier, ont été baptisés catholiques dimanche dans les bras de leurs parents. Au cours d'une messe, à la cathédrale de Monaco, de la paroisse de l'Immaculée conception, l'archevêque de Monaco Bernard Barsi a donné les premiers sacrements aux jumeaux princiers, en longues robes blanches de baptême brodées signées Baby Dior. Souriants, le prince Albert II tenait dans ses bras sa fille, son épouse Charlène le prince héréditaire, né quelques instants après sa soeur, dans une cathédrale parée de 6.000 fleurs blanches, roses, lys, muguet, genêts ou pivoines. Les jumeaux âgés de cinq mois, leurs yeux bleus grands ouverts, ont vécu leur baptême sans protester. Un message du pape François a été lu en clôture de la messe. Jacques a pour parrain et marraine des membres des deux branches familiales du prince Albert: Christopher Le Vine Junior (fils d'un cousin américain du souverain, issu du clan de Grace Kelly) et Diane de Polignac Nigra (cousine du côté du prince Rainier). La petite fille a pour parrain et marraine des proches de la Sud-Africaine Charlène: son frère cadet Gareth Wittstock et son amie Nerine Pienaar, épouse de l'ex-capitaine de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Les bébés étaient arrivés en voiture devant les marches de la cathédrale dans les bras de leurs nounous, avant d'être remis à leurs parents pour franchir le seuil au son de 21 coups de canon pour chaque enfant. La cérémonie, à laquelle ont assisté des centaines de proches de la famille, des membres du gouvernement et des personnalités politiques locales ou sportives, s'est déroulée en présence des deux soeurs du souverain, Caroline et Stéphanie, ainsi que de la plupart de leurs enfants, à l'exception de Charlotte Casiraghi (compagne de l'humoriste Gad Elmaleh). A la fin de la cérémonie, le prince Albert et son épouse sont rentrés à pied jusqu'au Palais princier tout proche, entourés par des groupes folkloriques monégasques et provençaux. Enjoués et décontractés, embrassant au passage leurs amis et serrant les mains de résidents et de touristes. Ils n'ont en revanche pas offert leur premier bain de foule aux jumeaux, remis à leurs aides puéricultrices, à l'abri d'un soleil éblouissant. Le public avait pu suivre la cérémonie religieuse de deux heures sur un écran géant installé sur la place du palais. Les bébés devaient aussi être décorés dimanche dans un salon du palais: Grand-Croix dans l?Ordre de Grimaldi pour le prince Jacques, Grand Officier dans l?Ordre de Grimaldi pour la princesse Gabriella. Ils avaient fait leur première apparition publique le 7 janvier, depuis une fenêtre du Palais. Les jumeaux sont venus grossir les rangs des petits enfants de l'actrice américaine Grace Kelly, désormais au nombre de neuf. Elle s'était mariée avec le prince Rainier en 1956, une union qui avait été suivie rapidement des naissances de Caroline, Albert et Stéphanie. Le prince Albert II de Monaco a épousé la championne de natation sud-africaine Charlène Wittstock lors d'une fastueux mariage en 2011, 11 ans après leur première rencontre. Protestante, Charlène s'était convertie à la foi catholique avant le mariage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire