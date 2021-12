Rouen (AFP). Obsèques solennelles mardi du père Jacques Hamel en la cathédrale de Rouen

Dans des conditions de sécurité très strictes, la cérémonie doit avoir lieu à partir de 14H00, heure française, en présence du ministre de l'Intérieur et des Cultes Bernard Cazeneuve et des autorités locales et régionales.

La messe sera célébrée par l'archevêque de Rouen Mgr Dominique Lebrun, entouré de Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France, et de Mgr Jean-Charles Décubes, ancien archevêque de Rouen qui a pris sa retraite.

La venue du président François Hollande, natif de Rouen, ne semblait pas attendue dans la cité normande.

Toutefois le chef de l'Etat a reçu lundi soir le maire communiste de Saint-Etienne-du-Rouvray Hubert Wulfranc à l'Elysée.

Plus de 2.000 personnes, à l'intérieur de la cathédrale, et des centaines à l'extérieur sont attendues aux obsèques.

Un écran géant sera installé sur le parvis de la cathédrale pour ceux qui n'auront pas pu entrer dans la cathédrale.

A l'issue de la cérémonie le prêtre sera inhumé "dans la plus stricte intimité familiale", a indiqué le diocèse de Rouen qui reste muet sur le lieu. Ce ne sera pas Saint-Etienne-du-Rouvray.

Le père Hamel, prêtre discret durant son long sacerdoce d'une soixanaine d'années, et désormais mondialement connu, a été égorgé dans sa 86e année alors qu'il célébrait une messe matinale pour cinq fidèles, trois religieuses et un couple d'octogénaires dont l'homme a été grièvement blessé à la gorge et au thorax.

La mort du prêtre, chargée de symboles, donnée avec sang froid à l'arme blanche par deux jeunes jihadistes de 19 ans, se réclamant de l'Etat islamique (EI), Adel Kermiche, habitant Saint-Etienne-du-Rouvray et Abdel Malik Petitjean, originaire d'Aix-les-Bains (Savoie), a causé un émoi international parmi les chrétiens et les non chrétiens.

De nombreux musulmans en France et ailleurs se sont déclarés horrifiés eux aussi par cet "acte barbare".

En réaction, des scènes touchantes de fraternisation ont eu lieu un peu partout dimanche en France, lors de messes dominicales auxquelles les musulmans avaient été conviés.

- Trois mis en examen -

La plus marquante de ces messes a eu lieu justement dans la cathédrale de Rouen, en présence de quelque 2.000 fidèles, dont une centaine de musulmans.

L'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, est le dernier d'une longue série qui a endeuillé la France depuis un an et demi. Il a été commis douze jours après le massacre de Nice (84 morts) commis par un jihadiste au volant d'un camion fonçant sur la foule, sur la Promenade des Anglais, à la fin du feu d'artifice du 14 juillet.

Les deux assassins ont été tués par les policiers, juste après l'assassinat, quand ils sont sortis de l'église.

Ils avaient chacun tenté de se rendre en Syrie pour se battre aux côtés des hommes de Daech. N'y parvenant pas ils étaient entrés en contact quelques jours seulement avant l'attentat via la messagerie chiffrée Telegram.

Les enquêteurs cherchent à établir les complicités.

Trois hommes ont déjà été mis en examen et écroués. Le dernier en date, dimanche est Farid K., 30 ans, cousin d'Abdel Malik Petitjean, pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle", selon le parquet antiterroriste de Paris.

Un mineur de 17 ans qui avait cherché à partir en Syrie avec Adel Kermiche en 2015 avant d'être arrêté à Genève lors d'une seconde tentative et remis à la France, a aussi été mis en examen.

De même que Omar C., 19 ans, arrêté dans une enquête distincte deux jours avant la prise d'otages de Saint-Etienne-du-Rouvray.