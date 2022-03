Sortir dans le Calvados : mercredi 6 mai

Demain soir, participez à la 4ème édition du Cargö Cult au Cargö à Caen. L’occasion pour le Cargö de présenter ses résultats d’actions culturelles menées tout au long de l’année avec des artistes régionaux. Rendez-vous ce jeudi soir au Cargö à 19h30, l'entrée est à 5€.



Vendredi, revivez l'ambiance de la Victoire du 8 mai 1945. 70 ans après, ce bal se tiendra de 20h à 23h sur la place Saint-Sauveur et sera animé par Utah Beach Band, qui jouera un répertoire de musique jazz et swing des années 40. Plus d'infos sur Caen



Samedi, dés 16h45 suivez la rencontre entre le SM Caen et l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.