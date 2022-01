Sortir dans le Calvados : vendredi 10 avril

Ce soir, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'AS Monaco pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre, ce vendredi, à 20h30 au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Demain, assistez au concert de Frero Delavega dans la salle de musiques actuelles, Le Cargö à Caen. C'est ce samedi à 20h30. L'entrée varie entre 24 et 31€. Toute la programmation du Cargö est à retrouver sur lecargo.fr



Demain, participez à la soirée Twin à la Bazoge. Rendez-vous à 23h dans le sud Manche pour une soirée sur le thème du printemps. L'entrée est à 9€ avec une conso. Toutes les infos sont sur les-twin.fr