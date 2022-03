Paris (AFP). Coeur artificiel Carmat: décès du 2e patient 9 mois après l'opération

Un deuxième patient ayant reçu un coeur artificiel Carmat est mort samedi à la suite de complications après avoir vécu de manière "quasi-normale" pendant neuf mois, mais ce nouveau décès ne devrait pas remettre en cause la suite de l'expérimentation de cette prothèse. "La société reste résolument confiante dans la capacité de la prothèse et renouvelle l'engagement total de ses équipes en ce sens", a déclaré Marcello Conviti, directeur général de Carmat dans un communiqué. Dans le cadre de cette première phase d'expérimentation du coeur Carmat, un troisième patient a d'ailleurs reçu une prothèse cardiaque, le 8 avril à Paris. Cette phase d'essais cliniques prévoit d'équiper un total de quatre patients avec des coeurs Carmat et vise notamment à évaluer la survie à 30 jours de ces malades, tous en phase terminale en raison de leur maladie cardiaque. Agé de 69 ans, le patient décédé samedi avait reçu sa prothèse au CHU de Nantes le 5 août 2014 et menait depuis une vie "quasi-normale auprès des siens" en Loire-Atlantique, selon Carmat. Mais le vendredi 1er mai, il a dû être hospitalisé à Nantes "à la suite d'une insuffisance circulatoire". L'équipe médicale a alors constaté "une dérive fonctionnelle de la prothèse" et décidé le lendemain de lui en implanter une nouvelle. "L'opération a été menée à son terme et la circulation sanguine a été rétablie. Malgré les efforts réalisés, des complications () post-opératoires se sont installées, et le patient est décédé samedi 2 mai en fin d'après-midi", selon cette société cotée française. Carmat précise qu'elle "mène actuellement l'analyse des données de la prothèse () afin d'identifier les causes possibles du décès et d'assurer des conditions de sécurité maximale pour le 3e patient implanté". Le premier patient ayant reçu un coeur Carmat à Paris en décembre 2013, Claude Dany, 76 ans, avait succombé 74 jours après l'opération, sa prothèse ayant cessé brutalement de fonctionner. Aucune raison précise n'avait alors été avancée par la société. - Biomatériaux d'origine animale - La semaine passée, le chirurgien qui avait opéré le patient nantais, le professeur Daniel Duveau, assurait qu'il se portait "très bien". "Il a été réhospitalisé, ce qui est normal, il a des visites de contrôle toutes les semaines", expliquait le chirurgien. Dans une interview au Journal du dimanche début avril, ce patient, qui souhaitait rester anonyme, confiait "avoir tout à fait récupéré" et repris ses habitudes "d'autrefois". Il avait pu rentrer chez lui en janvier grâce à un système portable d'alimentation électrique de son coeur artificiel qui lui permettait d'être autonome au point d'aller au restaurant, voir ses amis et même de faire de faire un peu de vélo sur route. "Quasiment depuis le début, je n'ai pas l'impression de porter quelque chose d'étranger. Ce coeur, c'est moi. Il est devenu moi", assurait-il au JDD. D'autres prothèses cardiaques ont déjà été implantées dans le passé dans le monde. Mais le coeur Carmat est conçu pour remplacer de manière permanente le coeur défaillant et pas seulement faire patienter un malade en attente d'une greffe, selon son concepteur le Pr Alain Carpentier. Il présente également la particularité novatrice d'être recouvert à l'intérieur de "biomatériaux" tirés de tissus animaux afin d'éviter d'avoir à donner au malade des anticoagulants pour empêcher la formation de caillots. Dans ses résultats annuels 2014 mis en ligne au début de l'année, la société Carmat indiquait que son objectif pour 2015 était de finaliser la première phase d'essais et d'entamer la deuxième qui prévoit d'implanter le coeur Carmat chez 20 à 25 patients en France et/ou à l'étranger. Cette 2e phase portera également sur des critères qualitatifs, comme la qualité de vie et le confort des patients, avant une homologation et une commercialisation de l'appareil dans l'Union européenne.

