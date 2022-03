Paris (AFP). Coeur artificiel: un troisième patient opéré, révèle la presse

Un coeur artificiel Carmat a été implanté sur un troisième patient il y a environ deux semaines par le professeur Christian Latrémouille à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, assure mardi Libération. "Et comme toujours depuis le début de cette grande aventure médicale et chirurgicale, c?est un black-out total et une opacité complète qui prévalent", regrette Libé sans préciser ses sources. "Rien ne filtre. Aucune confirmation, ni de l?entreprise Carmat à l?origine de cette prothèse révolutionnaire, ni du professeur Alain Carpentier, son concepteur, ni de l?hôpital, ni de l?Assistance publique-Hôpitaux de Paris." Toujours selon le journal, "l?intervention s?est bien passée, mais les suites opératoires sont délicates." La première greffe avait eu lieu le 18 décembre 2013 à l'hôpital Pompidou: trois mois plus tard, le patient âgé de 76 ans était décédé des suites d'un arrêt inopiné de la machine. La seconde avait été effectuée au CHU de Nantes en août 2014 par le professeur Daniel Duveau: le patient âgé de 69 ans est toujours en vie. Il a confié au Journal du dimanche début avril qu'il s'était "senti revivre" dès le jour de l'opération et avait repris ses habitudes "d'autrefois", au point même de faire du vélo. Mais selon Libé, "il ne semble pas que l?histoire de Nantes se déroule de façon aussi parfaite que cela. Selon nos informations, l?opéré de Nantes a dû être réhospitalisé. Mais,là encore, rien ne filtre." Le président de Carmat, la société qui a conçu et développé le coeur artificiel implantable, Jean-Claude Cadudal avait confié en février son "besoin d'avoir plusieurs patients implantés" pour disposer de données valables sur le plan statistique mais n'avait pas voulu révélé si d'autres interventions avaient été menées depuis les deux premières opérations rendues publiques. Le coeur Carmat est actuellement dans la première des deux phases d'essais cliniques prévues avant une homologation et commercialisation de l'appareil dans l'Union européenne. Cette première phase prévoit l'implantation sur un total de quatre patients afin de "tester la sécurité de la prothèse" et évaluer la survie des malades. Les personnes implantées sont tous des malades du coeur en phase terminale de leur maladie. La deuxième phase prévoit l'implantation du coeur artificiel sur "une vingtaine patients" pour examiner en plus de la survie "des aspects plus qualitatifs d'efficacité", de "qualité de vie" et de "confort du patient", selon cette société française cotée à la bourse de Paris.

