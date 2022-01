Paris (AFP). Coeur artificiel: le deuxième patient se confie au JDD

Le deuxième patient ayant reçu un coeur artificiel Carmat, implanté le 5 août 2014, se confie dans le Journal du dimanche, assurant notamment s'être "senti revivre" dès le jour de l'opération. Cet homme de 69 ans, qui préfère rester anonyme car il "ne (veut) pas être une bête curieuse", dit "avoir tout à fait récupéré". Opéré à Nantes, il est rentré chez lui le 2 janvier. Une première prothèse avait été implantée le 18 décembre 2013 à Paris sur un malade de 76 ans, qui avait succombé 74 jours plus tard à la suite de l'arrêt inopiné de la machine. "Je marche, je me lève et je me penche dix à quinze fois chaque jour, sans problème. Je garde mon équilibre. Je ne suis pas dérangé. Je n'y pense même pas. Je fais comme autrefois", raconte le deuxième patient, un ancien commercial père de deux enfants et quatre fois grand-père. "En fait, pratiquement dès le jour où j'ai été opéré je me suis senti revivre. C'était assez formidable car j'ai senti tout de suite une clarté de réflexion plus nette. Tout reprenait vie", poursuit-il dans ce long entretien. Le nouveau coeur, qui fonctionne avec des batteries d'approvisionnement, "on arrive à l'oublier facilement". Toutefois, "il ne faut pas oublier de charger les batteries". "Quasiment depuis le début, je n'ai pas l'impression de porter quelque chose d'étranger. Ce coeur, c'est moi. Il est devenu moi", assure celui qui s'est fixé comme horizon "vingt ans après l'opération". "Etre centenaire, s'il y a moyen, pourquoi pas ?" Le président de Carmat, la société qui a conçu et développé le coeur artificiel implantable, a confié en février son "besoin d'avoir plusieurs patients implantés" pour disposer de données valables sur le plan statistique.

