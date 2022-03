Londres (AFP). Première séance-éclair de photo pour Kate, William et leur fille

Kate et William ont fait une brève apparition avec leur fille de quelques heures endormie, pour une première séance-éclair de photo, samedi soir, face à des centaines de journalistes du monde entier massés devant la maternité de St Mary de Londres. La duchesse de Cambridge portait dans ses bras la princesse dont le nom n'est pas encore connu, enveloppée dans un châle blanc et protégée par un bonnet. Les images des chaînes d'information en continu ont immédiatement fait le tour de la planète. Le couple princier est ensuite rentré quelques instants dans l'hôpital pour en ressortir rapidement avec leur fille installée dans un cosy porté par William. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont alors engouffrés dans une Range Rover noire, escortée de plusieurs véhicules et motards de Scotland yard, en direction de Kensington palace, leur résidence londonienne. En milieu d'après-midi le grand frère de la petite princesse, George, âgé de 21 mois, avait fait une rarissime apparition publique sur le perron de la maternité, saluant les reporters d'un coucou de la main.

