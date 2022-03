Londres (AFP). GB: la fille de William et Kate s'appelle Charlotte Elizabeth Diana

La fille du prince William et de son épouse Kate née samedi s'appelle Charlotte, Elizabeth, Diana, a annoncé lundi le palais de Kensington, la résidence londonienne du duc et de la duchesse de Cambridge. Ces prénoms constituent un triple hommage au grand-père de la jeune princesse, le prince Charles, héritier du trône britannique, à son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II et à la mère de William, Diana, décédée en 1997 à Paris dans un accident de voiture.

