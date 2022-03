Londres (Royaume-Uni) (AFP). Naissance royale: Kate, princesse de Cambridge, a accouché d'une fille

L'épouse du prince William, Kate, a accouché samedi matin d'une petite fille, quatrième dans l'ordre de succession au trône, a annoncé le palais de Kensington, une nouvelle qui a immédiatement fait le tour du monde et provoqué une explosion de joie devant l'hôpital St Mary de Londres. "Son Altesse royale la duchesse de Cambridge a donné naissance sans complications à une fille à 08H34 (07H34 GMT). Le nouveau-né pèse 8 livres et trois onces" (3,7 kilos), a annoncé le palais, précisant que William était présent. "It's a girl!" ("c'est une fille!") se sont immédiatement exclamés les inconditionnels de la Monarchie rassemblés devant l'hôpital tandis que les réseaux sociaux s'emballaient. Le premier enfant du couple princier George, est né dans le même établissement le 22 juillet 2013. L'information a été relayée sous les vivats à la centaine de journalistes massés devant la maternité par un crieur royal en habit moyenâgeux sang et or, coiffé d'un chapeau à plume d'autruche et muni d'une cloche. "La princesse royale et son enfant se portent bien", a ajouté le palais. La reine Elizabeth II, arrière grand-mère pour la cinquième fois, a été prévenue en son château de Windsor et elle est "ravie", indique par ailleurs le communiqué officiel. Le Premier ministre conservateur David Cameron et son adversaire travailliste Ed Milliband ont pris le temps d'interrompre leur campagne en vue des législatives du 7 mai, pour féliciter les parents, à l'instar des autres candidats. "C'est une nouvelle merveilleuse, c'est une fille! Et née si vite!", s'est réjouie Michelle Lassiter, 55 ans, qui s'est précipitée devant la maternité aux petites heures du jour, après avoir entendu à la radio que Kate venait d'y être admise. "C'est tellement enthousiasmant! C'est comme un souvenir de la princesse Diana. Je suis sûre que Wiliam sera très content. C'est comme un nouveau commencement", imagine Sadie Moran, 45 ans, brandissant l'Union Jack. Terry Hutt, 80 ans et qui campe devant la maternité depuis 13 jours, était aux toilettes pour quitter son pyjama et revêtir son costume aux couleurs du drapeau britannique quand la nouvelle est tombée. "C'est merveilleux. () Je suis très heureux pour eux", a-t-il dit, avec une pensée lui aussi pour la princesse Diana, morte dans un accident de voiture à Paris alors que ses fils William et Harry n'étaient encore que des adolescents. "Diana serait très très fière. Pour être honnête, je me sens fier, j'ai vu William grandir", a-t-il dit visiblement ému. Les sujets de sa majesté attendent maintenant de savoir quand le couple princier présentera son bébé, devant la maternité, comme ils l'avaient fait pour George. Et aussi de connaître le prénom de la nouvelle princesse. Alice a les faveurs des parieurs, suivie de près par Charlotte et Elizabeth. Mais Victoria et Alexandra étaient aussi en bonne position.

