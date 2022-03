Londres (AFP). Bébé royal numéro 2: Kate admise à la maternité

L'épouse du prince William, Kate, a été admise samedi au petit matin à la maternité de l'hôpital Saint Mary à Londres pour donner naissance à son deuxième enfant, a annoncé le palais de Kensington, un événement attendu avec impatience par les Britanniques et les médias du monde entier. "La duchesse de Cambridge a été admise à O6H00 (05H00 GMT) à l'hôpital Saint Mary de Londres en stade précoce de travail", selon un communiqué de la résidence londonienne du couple princier. Kate et William, qui ont dit ne pas connaître le sexe du bébé à naître, ont quitté ensemble le palais de Kensington en voiture pour se rendre à l'aile Lindo de l'hôpital qui abrite la maternité où la duchesse avait déjà donné naissance à son premier enfant, le prince George, le 22 juillet 2013. Tout comme pour la naissance du prince George, William devrait rester auprès de Kate au cours de l'accouchement, qui se déroulera sous le contrôle de l'obstétricien Guy Thorpe-Beeston. A l'inverse d'il y a deux ans, les journalistes n'ont pas été autorisés à camper devant la maternité avant que Kate n'y entre. Depuis l'annonce officielle, la presse du monde entier convergeait devant l'hôpital. Ces derniers jours, pour tromper l'attente, deux énormes ours en peluche avaient été livrés devant l'hôpital par un bookmaker heureux de profiter de la présence médiatique tandis que William et Kate avaient fait porter des viennoiseries aux quelques irréductibles admirateurs de la monarchie britannique qui attendaient fébrilement l'heureux événement depuis une semaine déjà. Pour la naissance de George, le siège médiatique avait commencé dès le 1er juillet, alors que le terme de la grossesse était prévu pour mi-juillet, et a duré trois semaines. Dorénavant, le palais ne devrait communiquer qu'une fois l'enfant né. Son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, et les deux familles respectives seront les premières informées de l'heureux évènement. Puis, la nouvelle sera diffusée à la fois via les canaux de communication modernes, par communiqué et sur le réseau social Twitter, et pour la tradition, par un bulletin royal affiché dans la cour du palais de Buckingham. - Naissance lucrative - Une centaine de coups de canons - 62 depuis la Tour de Londres et 41 depuis Green Park - seront tirés pour célébrer la naissance de ce deuxième bébé royal, qui viendra prendre la quatrième position dans l'ordre de succession au trône britannique derrière son grand-père le prince Charles, son père William et son grand frère George. Le nom du bébé, qui sera une "Altesse Royale" et portera le titre de prince ou de princesse de Cambridge, ne sera en principe pas connu dans l'immédiat. Le monde avait dû attendre deux jours pour apprendre le nom de George Alexander Louis, contre une semaine pour William et un mois pour Charles. Chez les parieurs, les prénoms de "Alice" pour une fille et de "James" pour un garçon sont les plus plébiscités. La famille tout juste agrandie devrait passer les premiers jours après la naissance au palais de Kensington avant de se retirer dans son imposante maison d'Anmer Hall, située dans la propriété royale de Sandringham (Norfolk, est de l'Angleterre). William, qui a commencé fin mars à travailler pour un organisme caritatif gérant des hélicoptères-ambulances, a opportunément été mis en congé le 21 avril et ce jusqu'au 1er juillet -officiellement pour avoir terminé plus tôt que prévu sa formation. Dans les mois suivants sa naissance, le deuxième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge sera baptisé au sein de l'Église anglicane, dans une réplique de la robe de dentelle et de satin que portait la fille aînée de la reine Victoria en 1841. La naissance de ce nouveau membre de la famille royale pourrait se révéler particulièrement lucrative pour l'économie britannique, rapportant jusqu'à 300 millions de livres (419 millions d'euros) selon une étude de la London School of Marketing.

