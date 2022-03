Paris (AFP). Le défilé du FN agité, perturbé par les Femem et par Jean-Marie Le Pen

Deux interventions de militantes Femen ont fortement perturbé vendredi le traditionnel défilé du 1er mai du Front National, marqué aussi par deux apparitions éclair de Jean-Marie Le Pen près d'un mois après le début d'une violente brouille avec sa fille. Juste avant le dépôt de gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, deux féministes Femen ont tenté d'approcher la présidente du Front National Marine Le Pen et se sont montrées seins nus avant d'être évacuées sans ménagement par le service d'ordre frontiste. Une heure plus tard, trois autres Femen, toujours seins nus, sont apparues cette fois sur un balcon donnant sur la place de l'Opéra, avec des drapeaux portant l'inscription "Heil Le Pen" en caractères gothiques sur fond rouge, et faisant le salut nazi à plusieurs reprises. Alors qu'elle venait d'entamer son discours à la tribune installée devant l'Opéra, derrière un immense panneau affichant le slogan "La France fait front", Marine Le Pen s'est adressé à elles, jugeant "paradoxal de se dire féministe et d'interrompre un discours en honneur à Jeanne d'Arc". Elle a alors suspendu son discours pendant plusieurs minutes, manifestement déstabilisée. Les trois jeunes femmes ont ensuite été évacuées de façon musclée par trois hommes du service d'ordre du parti. L'un d'entre eux a brandi le poing en signe de victoire, criant "la France aux Français". "Je crois que certaines vont devoir aller se rhabiller", a commenté Marine Le Pen depuis la tribune. En proie à une violente brouille avec son père depuis près d'un mois après ses propos réitérés sur les chambres à gaz, Marine Le Pen avait fait bonne figure au départ du cortège, qui a rassemblait quelques milliers de personnes, soit moins que l'an passé. Elle a expliqué vouloir faire de cette journée "un 1er mai conquérant", entouré d'élus départementaux, signe des récents succès électoraux du parti. - 'Jean-Marie président!' - Président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen, brins de muguet en poche, a lui aussi déposé une gerbe près de la statue de Jeanne d'Arc, mais après sa fille, au milieu une cohue médiatique. "Chacun est à sa place", a-t-il commenté brièvement, en allusion au fait qu'il n'était pas en vedette en tête de cortège. Entouré de partisans dont certains criaient "Jean-Marie président!" et de la vice-présidente du parti Marie-Christine Arnautu, M. Le Pen a ensuite regagné l'hôtel Régina, avant de rejoindre la place de l'Opéra pour le discours de sa fille. "Je crois qu'il a souhaité rejoindre le défilé plus loin, c'est son choix, cela ne représente rien de particulier", a commenté pour sa part Marine Le Pen. Juste avant que cette dernière entame son discours, celui qu'on surnomme le "Menhir" est monté à la tribune pour saluer longuement la foule, une apparition qui n'était pas prévue initialement. Le visage crispé, Mme Le Pen a assisté muette et en retrait à cette scène. L'an dernier, Jean-Marie Le Pen avait précédé sa fille au micro pour rendre hommage à Jeanne d'Arc (il ne s'était toutefois pas exprimé en 2011 ni en 2013). Le président d'honneur du FN, 86 ans et récemment hospitalisé pour un problème cardiaque, est convoqué lundi en bureau exécutif extraordinaire pour décider d'éventuelles sanctions le concernant, après ses propos controversés. Peu avant la manifestation, le vice-président du FN Florian Philippot avait souhaité vendredi que la parole de Jean-Marie Le Pen "ne puisse plus engager le Front National". De son côté, la maire PS de Paris Anne Hidalgo a rendu hommage à Brahim Bouarram, en présence de son fils Saïd, mort noyé dans la Seine le 1er mai 1995 après avoir été poussé par des militants d'extrême droite après le défilé du FN. Elle a déposé une gerbe près de la plaque honorant sa mémoire au Pont du Carroussel.

