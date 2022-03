Aéroport de Roissy (France) (AFP). Népal: un troisième Français mort dans le séisme

Un troisième Français a été tué dans le tremblement de terre samedi au Népal et les autorités françaises sont toujours sans nouvelles "d'encore plus de 200" personnes, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, en accueillant à Roissy des Français rapatriés de Katmandou. "Nous avons trois victimes à déplorer", a affirmé à la presse le ministre. Il y a "encore plus de 200(Français) qu'on n'a pas retrouvés, pour certains d'entre eux on est très interrogatif", a-t-il ajouté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire