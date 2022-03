Aéroport de Roissy (France) (AFP). Népal: un avion ramenant 206 rescapés du séisme, a atterri à Roissy

Un premier avion spécial ramenant 206 rescapés du séisme survenu samedi au Népal, principalement des Français, a atterri jeudi à l'aéroport de Roissy, a indiqué le Quai d'Orsay. L'Airbus A350 affrété par les autorités françaises s'est posé peu avant 05H45 avec à son bord 206 passagers, dont 12 enfants et 26 blessés, selon une source du Quai d'Orsay. Quasiment tous sont français, à l'exception d'une quinzaine de ressortissants allemands, suisses, italiens, portugais ou encore turcs. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius est présent pour les accueillir à leur descente d'avion, où des psychologues, une équipe médicale et des personnels du centre de crise du Quai d'Orsay les attendent, a constaté une journaliste de l'AFP. L'appareil, mis à disposition par Airbus, était arrivé à Katmandou mercredi matin avec 55 personnels de santé et humanitaires, ainsi que 25 tonnes de matériel (abris, médicaments, aide alimentaire). Un deuxième avion dépêché par Paris, qui était immobilisé aux Emirats depuis mardi avec 20 tonnes de matériel, devait arriver jeudi à Katmandou, dont le petit aéroport est engorgé par le trafic et l'afflux d'aide humanitaire. Il devait lui aussi ramener des Français, "les plus éprouvés" par la catastrophe et les "plus vulnérables (blessés, familles avec enfants)", selon le ministère des Affaires étrangères. 2.209 Français ont été localisés sains et saufs tandis que 393 n'ont pas encore pu être joints, selon le Quai d'Orsay. Environ 400 Français ont demandé à être rapatriés dans les vols mis en place par la France, a indiqué mercredi à l'AFP l'ambassadrice de France au Népal, Martine Bassereau. Le bilan des victimes françaises est de 2 morts, avec de fortes présomptions qu'il puisse y en avoir un troisième, dans le séisme qui a fait près de 5.500 morts. Huit des 28 millions d'habitants du Népal sont affectés selon l'ONU par le séisme qui a fait des dizaines de milliers de sans abri.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire