Briey (France) (AFP). Berenyss: le suspect interpellé soupçonné d'agression sexuelle

Le ravisseur présumé de la petite Berenyss, identifié grâce à des prélèvements ADN et interpellé mardi, est soupçonné d'avoir agressé sexuellement la fillette, a annoncé lors d'un point-presse le procureur de Brey, Yves Le Clair. Les analyses ont "permis d'isoler sur les vêtements et les sous-vêtements de la victime un ADN masculin", qui a coïncidé avec celui effectué sur le suspect "à l'occasion d'une très récente plainte en cours d'enquête pour des faits d'agression sexuelle sur des membres de sa famille", a indiqué Yves Le Clair. "A l'issue de sa garde à vue, il sera déféré et présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire qui va être ouverte des chefs d'enlèvement et séquestration avec libération avant le septième jour et d'agression sexuelle sur mineure", a ajouté le procureur. "En effet, si la victime n'a pas subi des violences au sens commun du terme, le comportement du mis en cause lorsqu'il l'a retenue peut recevoir cette qualification d'agression sexuelle, c'est-à-dire d'actes contraires à la pudeur de la victime mettant directement en cause son corps", a poursuivi le magistrat. Le suspect, un agriculteur proche de la cinquantaine, a été interpellé mardi à l'aube à son domicile de Montzéville, près de Verdun. Le GIGN est intervenu car le suspect avait des antécédents de violences avec armes, mais son interpellation "s'est très bien passée", a précisé M. Le Clair. Pour le moment, l'homme est dans le "déni complet", et ne collabore guère avec les enquêteurs, a précisé le procureur. "Des réquisitions de placement en détention provisoire seront également prises à son encontre à l'issue d'un interrogatoire de première comparution avec le juge d'instruction", a ajouté le procureur. Berenyss avait été enlevée jeudi vers 15H00 dans son village de Sancy (Meurthe-et-Moselle). Une fourgonnette blanche de type Kangoo avait été aperçue peu après. Unéhicule correspondant à cette description a été retrouvé au domicile du suspect, et "tous les éléments que la victime nous avait rapportés, même des détails mineurs, ont été retrouvés sur les lieux", selon M. Le Clair. Quelques heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement et huit heures après sa disparition, la fillette avait été libérée par son ravisseur, saine et sauve, devant la maison d'une femme médecin de la petite commune de Grandpré dans les Ardennes, à 120 km de là.

