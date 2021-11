Lyon (AFP). Alerte enlèvement pour une fillette de 4 ans en Isère

Accompagné d'un homme de 31 ans, l'enfant prénommée Louane a les cheveux "châtain clair au carré avec des tresses", est "vêtue d'un tee-shirt rose ou violet" et porte des "sandalettes roses", ont précisé les gendarmes. L'homme a les cheveux châtain, est porteur de lunettes, peut être vêtu d'un tee-shirt blanc et d'une casquette blanche et est susceptible de circuler à bord d'un fourgon de couleur blanc ou crème de type Renault Trafic, avec l’inscription "Récupération" à l'arrière et immatriculé dans l'Ain.