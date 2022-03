Cergy-Pontoise (France) (AFP). Val-d'Oise: poursuite des recherches de l'enfant disparu

Les recherches se poursuivaient dimanche pour retrouver un garçonnet de deux ans et demi, disparu depuis vendredi d'une maison où il était en vacances, à Butry-sur-Oise (Val-d'Oise), a-t-on appris dimanche auprès de la gendarmerie, qui a lancé un "appel à volontaires". "Les investigations qui se sont poursuivies toute la nuit n'ont malheureusement pas permis de retrouver l'enfant", a déclaré dimanche matin à l'AFP un officier de la gendarmerie. Près d'une cinquantaine de gendarmes sont à nouveau mobilisés depuis dimanche matin pour sonder la rivière Oise, à seulement quelques dizaines de mètres de la maison où résidait l'enfant, et les environs de ce village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. La gendarmerie a lancé dans la matinée un appel aux volontaires "pour venir participer aux recherches dans la forêt de l'Isle-Adam", toute proche, dimanche après-midi. Le rendez-vous est fixé à 14H30 devant la mairie de Butry-sur-Oise. Marcus, originaire de La Réunion, jouait dans le jardin de sa tante lorsqu'il a disparu. C'est sa mère, sortie pour le retrouver, qui a constaté vers 13H45 que le portillon du jardin était ouvert et a alerté les secours. Dès vendredi, d'importantes recherches ont été mises en oeuvre pour retrouver le petit garçon, nécessitant le concours d'une centaine de militaires, de dizaines de sapeurs-pompiers et d'un hélicoptère. Dans la nuit de samedi à dimanche, une permanence avait été maintenue dans le village de 2.200 habitants. "Une dizaine de témoignages ont pu être recueillis par téléphone, physiquement ou sur les réseaux sociaux. Tous sont en train d'être analysés", a précisé la gendarmerie. Depuis le lancement vendredi d'un appel à témoins par la préfecture du Val-d'Oise, "plusieurs dizaines" de témoignages ont été recensés mais aucun n'a débouché sur une piste sérieuse. La Brigade de recherches de Pontoise a été saisie d'une enquête pour "disparition inquiétante". Et si la maison de l'enfant est très proche de l'eau, aucune piste n'est à ce stade privilégiée. Marcus, décrit comme "métis" de corpulence normale - 12kg pour 85 cm - avec les cheveux et les yeux noirs, était vêtu vendredi d'un pantalon de jogging bleu, d'un haut beige et bleu et de baskets bleues. Il a disparu avec son jouet, un hélicoptère en plastique. Toute personne ayant des informations peut contacter le 01 30 75 56 00.

