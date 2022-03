Maiduguri (Nigeria) (AFP). Nigeria: nouvelles attaques de Boko Haram, des centaines de corps trouvés à Damasak

Les corps de centaines de personnes ont été retrouvés dans la ville de Damasak (nord-est du Nigeria), apparemment victimes des exactions du groupe islamiste Boko Haram, qui a perpétré de nouvelles attaques pendant le week-end, nouveau signe de son pouvoir de nuisance. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui doit être investi le 29 mai, a promis, lundi, de traiter Boko Haram comme "des terroristes" parce qu'ils ne sont "qu'un faux groupe religieux". A Damasak, "des corps ont été trouvé dans les maisons, les rues, et encore davantage dans la rivière Damasak dont le lit est à sec", a indiqué Kaumi Kusur, un habitant. Les victimes, découvertes jeudi, ont été enterrées dans une vingtaine de fosses communes pendant le week-end, a-t-il précisé. Selon Mohammed Sadiq, un autre habitant qui a aidé à enterrer ces corps samedi, le bilan pourrait s'élever à plus de 400 morts tandis que le gouvernement de l'Etat de Borno a parlé de "centaines" de cadavres. Des soldats venus du Tchad et du Niger avaient reconquis le 9 mars dernier la ville de Damasak des mains de Boko Haram, dans le cadre d'une offensive régionale contre les militants islamistes qui avaient pris la localité en novembre dernier. Quelque 200 rebelles avaient été tués de même que 10 soldats lors de cette reprise de la ville, selon une source sécuritaire tchadienne. L'armée tchadienne avait parlé en mars de la découverte d'une centaine de corps dans une fosse commune sous un pont à l'extérieur de Damasak, dont certains avaient été décapités, précisant que ce massacre pourrait avoir eu lieu en janvier dernier. Mais selon M. Kusur, le nombre de corps découverts jeudi "dépassait nettement" celui de mars. - Une cinquantaine de soldats tués - Malgré plusieurs victoires militaires contre Boko Haram, le groupe islamiste a montré qu'il gardait un fort pouvoir de nuisance, tuant samedi plus d'une cinquantaine de soldats au Niger, après avoir vraisemblablement abattu la veille 21 villageois au Nigeria. Samedi à l'aube, Boko Haram a mené sur un camp militaire nigérien du lac Tchad une attaque parmi les plus meurtrières infligées à la coalition active depuis quatre mois et composée du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Bénin. Deux jours après le raid, les bilans différaient selon les sources mais toutes évoquaient avec certitude plusieurs dizaines de morts. L'armée nigérienne "a perdu 48 soldats et 36 sont portés disparus", a ainsi déclaré une source sécuritaire tchadienne. Un élu du sud-est du Niger, région frontalière du Nigeria où l'assaut s'est produit, a quant à lui fait état de "80 soldats tués" et d'une trentaine de disparus, tandis qu'une source proche de l'armée nigérienne mentionnait 100 morts et 17 disparus. "Il y a eu énormément de pertes" au sein de cette position militaire située à Karamga, une île "particulièrement isolée" du lac Tchad, où 120 à 150 hommes étaient postés, a confirmé une source humanitaire à l'AFP, selon laquelle 45 soldats basés sur l'île auraient pu être joints. Karamga, attaquée samedi à l'aube par des islamistes de Boko Haram, a depuis lors été reprise par l'armée nigérienne, de même source. - 'Brûlés vivants' -

