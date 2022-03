Paris (AFP). La France va envoyer des moyens supplémentaires au Népal

François Hollande a annoncé lundi l'envoi par la France de "moyens supplémentaires" au Népal où "au moins deux ressortissants français" ont trouvé la mort et dix blessés lors du violent séisme qui a frappé samedi ce pays. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dit sa crainte que d'autres Français aient pu trouver la mort dans la catastrophe. Il a en particulier évoqué, à l'issue d'un entretien avec M. Hollande en début d'après-midi, le cas "d'une personne qu'on a vue disparaître dans le lit d'une rivière". "L'ampleur du séisme a été telle que le Népal est en ruines et que le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir", a-t-il souligné, alors que selon un bilan encore provisoire, le tremblement de terre a fait plus de 3.400 morts à travers tout le pays. Dans l'après-midi de lundi, 642 Français n'avaient pas encore été localisés, mais 1.561 autres avaient été recensés sains et saufs, a précisé le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal, sur twitter. M. Fabius a annoncé qu'un avion français partirait dès "ce soir" pour être "sur zone demain (mardi), avec une trentaine de personnes qui pourront aider, qui sont des spécialistes". Cet avion pourra également "rapatrier [les] ressortissants [français] qui en ont le besoin le plus urgent", a précisé l'Elysée. Par ailleurs, "nous avons veillé à ce que quarante tonnes d'aide humanitaire, notamment des générateurs électriques, des tentes, des médicaments, du matériel chirurgical et des suppléments nutritionnels soient envoyés d'ici mercredi soir par un vol spécial qui va emporter également du fret des ONG", a indiqué le Quai d'Orsay. Au total, ce sont trois vols d'aide humanitaire qui sont prévus au départ de la France d'ici mercredi, dont un fourni par Airbus, a précisé M. Nadal. Le SETO (syndicats des tour-opérateurs français) a pour sa part recommandé à ses membres de suspendre jusqu'au 31 mai inclus, l'ensemble des départs à destination du Népal, à la suite du séisme. "Les clients concernés peuvent reporter leur voyage sans frais à une date ultérieure sur le Népal (report valable 12 mois) ou toute autre destination programmée et aux conditions en vigueur du tour-opérateur", a indique le SETO. Le nombre total des Français actuellement dans le pays est inconnu. Outre les résidents permanents, de nombreux touristes, randonneurs et alpinistes se trouvaient au Népal au moment du séisme, survenu lors des vacances de printemps. "Au fur et à mesure, nous faisons le recensement de toutes les personnes, notamment avec les tour-opérateurs pour établir la liste des Français" présents au moment de la catastrophe, a précisé à ce sujet M. Fabius.

