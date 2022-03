Paris (AFP). Séisme au Népal: la France va envoyer des moyens supplémentaires

François Hollande a annoncé lundi l'envoi par la France de "moyens supplémentaires" au Népal où "au moins deux ressortissants français" ont trouvé la mort lors du violent séisme qui a frappé ce pays, a annoncé l'Elysée dans un communiqué. "Le Président de la République a demandé au ministre des Affaires étrangères d'affecter des moyens supplémentaires à ceux déjà mobilisés pour porter secours à nos compatriotes", indique l'Elysée, précisant également qu'"un avion gros porteur partira d'ici demain (mardi) au Népal pour y apporter une aide de première urgence à la population". Deux Français sont morts et dix ont été blessés dans le séisme qui a frappé ce week-end le Népal, a-t-on appris lundi au ministère des Affaires étrangères. "Nous avons pu localiser 1.400 Français sains et saufs et nous venons notamment de retrouver un groupe de huit trekkeurs, à propos duquel nous avions des inquiétudes vives. Malheureusement, le décès de deux de nos compatriotes français, qui étaient en vacances et qui ont été tués à Katmandou par un éboulement, est confirmé", a déclaré à des journalistes le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. "Les deux morts, qui ont péri à Katmandou, sont un couple dont l'homme faisait partie du cabinet de la ministre de la Culture Fleur Pellerin", a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Romain Nadal, sans divulguer son identité. Le séisme samedi a fait, selon un bilan encore provisoire, plus de 3.400 morts à travers tout le pays. Le Quai d'Orsay a indiqué être par ailleurs "sans nouvelles" de 676 ressortissants français qui se trouvaient au Népal au moment du séisme. Le nombre total de Français actuellement dans le pays est inconnu. Outre les résidents permanents, de nombreux touristes, randonneurs et alpinistes se trouvaient au Népal au moment du séisme, survenu lors des vacances de printemps.

