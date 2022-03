Toulouse (AFP). Neuf départements du sud-ouest en vigilance orange orages et pluie-inondation

Les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Corrèze, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées ont été placés en vigilance orange "pluie-inondation", jusqu'à lundi 07h00 par Météo-France. "Les pluies souvent fortes qui affectent le sud et l'ouest du Massif Central se doublent depuis quelques heures de pluies en train de se renforcer sur les régions pyrénéennes", note Météo-France. "Depuis le début de l'après-midi, les cumuls atteignent généralement 25 à 40 mm de la région toulousaine à la Corrèze, localement 50 mm, et une vingtaine de mm sur le Pays Basque", selon le communiqué de l'organisme. "D'ici à lundi soir on attend une lame d'eau supplémentaire de 40 à 60 mm, avec des cumuls ponctuels pouvant atteindre 80 mm contre le relief exposé", lit-on encore dans le communiqué. "Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau grandes lignes", précise Météo-France qui met en garde contre des coupures d'électricité, des impacts de foudre, des inondations de caves ou encore des débordements des réseaux d'assainissement.

