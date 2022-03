Toulouse (AFP). Six départements du sud-ouest encore en vigilance orange pluie-inondation

Six départements du sud-ouest restent en vigilance orange "pluie-inondation" jusqu'à 16h00, à savoir l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn, a annoncé lundi matin Météo-France. L'atténuation des pluies" a en revanche permis de lever l'alerte dans trois autres départements (Corrèze, Lot et Tarn-et-Garonne), précise l'organisme public dans son dernier bulletin. Depuis dimanche soir, les précipitations ont atteint par endroits 50 mm dans les Pyrénées-Atlantiques et l'Aveyron et jusqu'à 87 mm dans le Tarn, à Fraisse-Murat. Dans les heures à venir, Météo-France attend "une quinzaine de mm supplémentaires" et "ponctuellement 25 à 50 mm sur le relief, notamment de l'Ariège et du Tarn".

