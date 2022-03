Butry-sur-Oise (France) (AFP). Val-d'Oise: intenses recherches pour retrouver un enfant de deux ans

Plongeurs dans l'Oise, hélicoptère qui tournoie, recherches dans les bois: les gendarmes tentaient samedi de retrouver Marcus, un enfant de deux ans disparu depuis la veille du pavillon où il était en vacances à Butry-sur-Oise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Le garçonnet originaire de La Réunion, en vacances dans ce petit village du Val-d'Oise, jouait dans le jardin du pavillon de sa tante lorsqu'il a disparu. C'est sa mère, sortie pour le retrouver, qui a constaté vers 13H45 que le portillon de la maison était ouvert et a alerté les secours. Vendredi, d'importantes recherches, qui se sont terminées vers 1H00 du matin, ont été mise en place pour tenter de retrouver cet enfant de deux ans et demi, "métis" de corpulence normale -12kg pour 85 cm- avec les cheveux et les yeux noirs. Elles ont repris samedi au lever du jour, mobilisant un hélicoptère, une centaine de gendarmes et trente pompiers, dont des équipes cynophiles et des plongeurs, selon un officier de la gendarmerie sur place. "Le dispositif est sensiblement le même qu'hier. Nous avons installé des points de contrôles dans le village et sur les bords de l'Oise, et la zone de recherche, aussi bien fluviale que terrestre, a été étendue à cinq kilomètres", a décrit le gendarme. Selon le procureur de la République de Pontoise, Yves Jannier, qui a confié une enquête pour "disparition inquiétante" à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Pontoise, la maison où vivait l'enfant se situe à "une petite centaine de mètres" de l'eau, au bout "d'une petite rue en pente qui incite à y descendre". - Jouet hélicoptère - Samedi matin, des plongeurs, casques et palmes jaunes, passaient au crible cette étendue d'eau sous le regard de nombreux promeneurs, ont constaté des journalistes de l'AFP. Sur la rive, des gendarmes parcouraient les zones boisées situées aux alentours et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique tournoyait dans le ciel. Marcus, vêtu hier d'un pantalon de jogging bleu, d'un haut beige et bleu et de baskets bleues, connaît les lieux car "il s'était déjà promené dans les environs pendant ses vacances avec sa famille", selon la gendarmerie. A Butry-sur-Oise, 2.200 habitants, tout le monde s'est mobilisé depuis vendredi pour le retrouver, selon le maire Daniel Desfoux. "C'est petit ici, on est comme une grande famille", a déclaré à l'AFP M. Desfoux devant la mairie, où des habitants venaient spontanément apporter leur aide pour les recherches. "A tous, je dis que l'enfant avait avec lui un jouet, un petit hélicoptère qui n'a pas été retrouvé. Peut-être que cela peut aider". La mère de l'enfant est arrivée à la mairie vers 13H00 pour rencontrer les enquêteurs. "Il n'y a pas de piste pour le moment", a déploré Éric, l'oncle de Marcus, qui accompagnait cette femme brune de 31 ans, les yeux rougis. "On espère vraiment qu'on va retrouver Marcus, nous prions beaucoup". La préfecture a lancé vendredi un appel à témoins. Toute personne ayant des informations peut contacter le 01 30 75 56 00. Noyade, accident ou mauvaise rencontre? Aucune piste n'est à ce stade privilégiée par les enquêteurs. L'alerte enlèvement n'a pas été enclenchée car, selon le procureur, "rien ne permet pour l'heure de considérer que l'enfant a été enlevé". Jeudi, en Meurthe-et-Moselle, Berenyss, 7 ans, avait été enlevée durant huit heures avant d'être retrouvée saine et sauve, libérée par son ravisseur. Le plan "alerte enlèvement" avait été déclenché. Le ravisseur de la petite fille était toujours en fuite samedi.

