Rennes (AFP). Rifki: information judiciaire pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle

Le ravisseur présumé du petit Rifki, 4 ans, enlevé samedi à Rennes et retrouvé dimanche en Gironde, a été présenté aujourd'hui mardi à un juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, a indiqué le parquet de Rennes. Le parquet avait indiqué lundi que Rifki n'avait lui-même évoqué "aucune violence de quelque nature" mais lors des auditions de son ravisseur présumé, ce dernier "a reconnu avoir, à une reprise, commis des attouchements sur le jeune Rifki, dans les jours précédant l'enlèvement", précise le parquet mardi. Le suspect a été placé en détention provisoire.

