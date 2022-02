Rennes (AFP). Enlèvement Rifki: l'enfant n'évoque aucune violence

Le petit Rifki, 4 ans, enlevé samedi à Rennes et retrouvé dimanche en Gironde, "n'a évoqué aucune violence de quelque nature qui aurait pu être commise par le mis en cause", a indiqué le parquet de Rennes dans un communiqué lundi en fin de journée. "Le jeune Rifki a été entendu ce jour par les enquêteurs de la police judiciaire, en présence d'un psychologue. L'enfant n'a, à cette occasion, évoqué aucune violence de quelque nature qui aurait pu être commise par le mis en cause qu?il appelle familièrement +Tonton Ahmed+", indique le parquet. En revanche, le ravisseur présumé "fait d?ores et déjà l?objet de poursuites pour des faits d'agression sexuelle au préjudice d'un mineur de quinze ans. Il devra répondre de ces faits en janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Rennes", ajoute le communiqué. "Les auditions du mis en cause se poursuivent et l?on s'oriente vers une présentation, à l?issue de la garde à vue, demain 18 août devant un juge d'instruction en vue de l'ouverture d?une information judiciaire", ajoute le parquet. Rifki a retrouvé sa mère dans la nuit de dimanche à lundi à Rennes tandis que son ravisseur présumé était transféré dans les locaux de la police judiciaire de Rennes pour y poursuivre sa garde à vue. Entamée dimanche après-midi lors de son interpellation à Libourne (Gironde), la garde à vue du suspect "du chef d'enlèvement et de séquestration de mineur de 15 ans, crime puni de trente ans de réclusion", a été prolongée de 24h lundi, a indiqué le parquet. Le jeune garçon avait disparu dans l'après-midi de samedi alors qu'il était parti "acheter des boissons" avec un homme de 25 ans, un certain "Ahmed", que sa mère et son oncle ne connaissaient que depuis quelques jours. alerte enlèvement Après avoir tenté en vain, pendant plusieurs heures, de les retrouver par eux-mêmes, la famille avait déclaré sa disparition samedi soir au commissariat de Rennes. L'alerte enlèvement pour Rifki a été lancée dimanche matin à 7h00. Il s'agissait de la 16ème selon un décompte du ministère de l'Intérieur, depuis l'adoption en France en 2006 du dispositif, jusqu'ici efficace à 100%. Rifki a été retrouvé dans un TGV à Libourne (Gironde) dimanche à 14h26 en compagnie de son kidnappeur qui a été interpellé, grâce à une voyageuse du train prévenue par l'alerte enlèvement. "Tous deux avaient pris le train ce matin et une personne, une dame, assise en face d'eux, les a reconnus et a pu donner l'alerte à la gare de Saint-Pierre-des-Corps (près de Tours, ndlr)", a expliqué dimanche en fin d'après-midi lors d'une conférence de presse le procureur de la République de Rennes Thierry Pocquet du Haut-Jussé. "La gendarmerie de Libourne (Gironde) ainsi alertée a pu intervenir, prendre en charge l'enfant et interpeller le mis en cause qui a été placé en garde à vue", avait-il ajouté. Ahmed est "de couleur noire, 25 ans environ, 1,70 mètre, corpulence mince, avec les cheveux en crête", indiquait le communiqué de l'alerte enlèvement diffusée dimanche matin.

