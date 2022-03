Paris (AFP). Val-d'Oise; Reprise des recherches après la disparition d'un enfant

Les recherches pour retrouver un garçonnet de deux ans et demi, disparu depuis vendredi dans la commune de Butry-sur-Oise (Val-d'Oise), ont repris samedi matin, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. "Les recherches, stoppées pendant la nuit, ont repris ce matin", a déclaré à l'AFP cette source, précisant que plusieurs dizaines de gendarmes, des équipes de la brigade fluviale de la gendarmerie et des pompiers se trouvaient samedi dans cette commune située à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. La préfecture du Val-d'Oise a lancé vendredi un appel à témoins après la disparition de ce petit garçon réunionnais prénommé Marcus, en vacances chez sa tante à Butry-sur-Oise. Il a disparu vers 13h45, selon un communiqué diffusé sur le site internet de la préfecture. "Il se trouvait dans le jardin du pavillon avec une autre fillette âgée de 4 ans. Cette dernière ne jouait pas avec lui, le trouvant trop petit, et elle est rentrée dans la maison", a expliqué la gendarmerie. Quelques instants plus tard, lorsque la mère du garçonnet est sortie pour retrouver son fils, elle a constaté que ce dernier avait disparu et que le portillon de la propriété était ouvert. Elle a alors alerté les secours. Selon la source, cette maison se trouve à "une centaine de mètres" d'une rivière, l'Oise. Décrit comme "métis", Marcus pèse 12kg, mesure 85 cm, est de corpulence normale et a les cheveux et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, il portait une pantalon de jogging bleu et un haut beige et bleu avec des baskets bleues, précise la préfecture qui diffuse une photo de l'enfant portant les mêmes habits. Les témoins peuvent contacter le 01 30 75 56 00. Jeudi, Berenyss, 7 ans, avait été enlevée durant huit heures en Meurthe-et-Moselle avant d'être retrouvée saine et sauve, libérée par son ravisseur. Le plan "alerte enlèvement" avait été déclenché. Le ravisseur de la petite fille était toujours en fuite samedi.

