Briey (France) (AFP). La traque du ravisseur de Berenyss se poursuit

La traque du ravisseur de Berenyss, 7 ans, retrouvée vivante jeudi soir après avoir été enlevée durant 8 heures, se poursuit, les enquêteurs plaçant notamment leurs espoirs sur l'analyse d'un paquet de bonbons et un portrait-robot en cours d'élaboration. Berenyss "ne connaissait pas son agresseur", qui a agi seul en l'attirant dans sa fourgonnette "grâce à un paquet de friandises", déclaré Yves Le Clair, procureur de Briey (Meurthe-et-Moselle) lors d'une conférence de presse. Entendue par les gendarmes dans la nuit de jeudi à vendredi, Berenyss a rejoint son domicile au matin et va "très bien", n'ayant "pas fait l'objet de violences" au cours de son rapt, a souligné Yves Le Clair. Les enquêteurs tentaient d'établir avec elle un portrait-robot du ravisseur, "dans toute la limite des souvenirs que peut avoir une petite fille" de cet âge, a-t-il précisé. Des analyses étaient aussi en cours sur des scellés effectués sur les vêtements de la fillette, sur son vélo retrouvé abandonné peu après sa disparition dans son village de Sancy en Meurthe-et-Moselle, ainsi que sur le sachet de bonbons également retrouvé à proximité, a précisé le procureur. Les enquêteurs estiment avoir affaire au profil "d'une personne qui souffre de troubles qui peuvent s'apparenter à la pédophilie", a souligné Yves Le Clair. C'est pourquoi les analyses seront notamment recoupées avec les fichiers de délinquants sexuels. D'autres recoupements sont effectués notamment sur les données enregistrées par les balises de téléphonie mobile situées à proximité de Sancy et de Grandpré, à 120 km de là dans les Ardennes françaises, où la fillette a été déposée jeudi soir, un travail "de bénédictin" selon le procureur. - Traque dans les Ardennes - Depuis jeudi, quelque 200 gendarmes appuyés par des hélicoptères ont tenté de retrouver le véhicule utilitaire, "peut-être un Kangoo blanc", aperçu la veille par la mère de la fillette, a raconté le procureur. A Grandpré, des gendarmes ont entamé vendredi une enquête de voisinage. Des points de filtrage ont également été installés sur les petites routes du secteur. Mais les pays voisins --Belgique, Luxembourg et Allemagne-- sont également tenus informés de l'avancée de l'enquête, les enquêteurs n'excluant pas que le ravisseur ait franchi la frontière. Une première piste, concernant l'auteur d'appels malveillants signalés par la mère de Berenyss, a rapidement été abandonnée dès jeudi soir. Après avoir subi des examens médicaux et une audition filmée --comme le prévoit la loi-- la fillette a regagné son domicile vendredi en début de matinée dans les bras de son père. Celui-ci la ramenait, en compagnie de sa mère visiblement éprouvée. Les grands-parents de la fillette les ont rejoints dans l'après-midi avec les deux frères de Berenyss, âgés de 14 et 5 ans. Les parents n'ont pas souhaité s'exprimer devant les médias présents dans le village. "Là, ils ont souhaité pouvoir se reposer, la nuit a été agitée, vous vous en doutez, l'émotion a été très grande et il y a un contre-coup bien légitime à vouloir rester en famille au moins une grande partie de la journée", a expliqué le maire du village, Daniel Matergia. - 'C'est Berenyss' - Jeudi vers 23H00, à Grandpré, un village de 450 habitants situé à 80 km de Reims, la fillette avait frappé à la porte d'une femme médecin, Marie-Alix Lambert, devant laquelle elle venait d'être déposée par son ravisseur. Mme Lambert prenait une tisane avant d'aller se coucher, lorsque l'enfant s'est présentée en disant d'une petite voix "C'est Berenyss", a raconté plus tard le médecin à l'AFP. "Je n'étais pas au courant de l'alerte enlèvement. La petite fille m'a expliqué qu'un monsieur l'avait déposée à côté de ma maison et elle m'a dit qu'il fallait appeler sa maman", a-t-elle poursuivi. Selon le médecin, la fillette est "très costaude avec la tête sur les épaules", elle ne semblait pas "affolée" ni désorientée. "Elle a commencé à se rendre compte en parlant avec ses parents et aux gendarmes qu'elle avait été enlevée", a précisé Marie-Alix Lambert. Le plan "alerte enlèvement", déclenché jeudi soir pour Berenyss pour la 14e fois en France, s'est jusqu'à présent révélé efficace dans tous les cas en permettant de retrouver les enfants enlevés.

