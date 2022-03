Sancy (France) (AFP). Berenyss: traque du ravisseur en Ardennes et Meurthe-et-Moselle

La traque du ravisseur de la petite Berenyss, retrouvée vivante jeudi soir après avoir été enlevée durant huit heures, se concentrait vendredi sur les Ardennes, tandis que des prélèvements étaient effectués près de son domicile de Sancy (Meurthe-et-Moselle), selon le procureur de Briey, Yves Le Clair. Dans les Ardennes où la fillette avait été relâchée jeudi soir, quelque 150 hommes appuyés par un hélicoptère recherchaient activement vendredi matin un véhicule utilitaire blanc de petit gabarit, de style Kangoo, Express ou C15, dont les vitres arrières seraient opaques, et "conduit par un homme de corpulence normale avec des cheveux courts, bruns et bouclés", selon une source proche de l'enquête. Des renforts étaient attendus dans l'après-midi, a précisé cette source. Selon le procureur de Briey, les enquêteurs effectuaient en parallèle des prélèvements sur les lieux où la fillette a été enlevée, dans le village de Sancy. Différents prélèvements d'ADN ont d'ores et déjà été effectués, "qui sont actuellement en cours d'analyse" à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN) de Rosny-sous-Bois, a précisé M. Le Clair à l'AFP. Une première piste, envisagée jeudi soir a été vite écartée, a ajouté le procureur: celle d'appels malveillants au cours des dernières semaines dont la maman avait fait état jeudi soir. "Vérification faite, nous avons identifié l'auteur, les appels n'étaient pas véritablement malveillants et cette piste a été très rapidement refermée", a souligné M. Le Clair. Enlevée jeudi vers 15H00 à proximité de son domicile de Sancy, un village de 350 habitants, Berenyss avait été relâchée à deux heures de route de là huit heures après, jeudi en fin de soirée, dans un village des Ardennes: Grandpré, 450 habitants. La fillette a pu regagner son domicile vendredi matin après des examens effectués dans la nuit dans un hôpital à Reims.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire