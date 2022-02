François Hollande dans l'Orne lundi

L'information n'est pas officiellement inscrite à l'agenda du Président de la République, mais elle est confirmée par la préfecture de l'Orne : François Hollande sera à Alençon ce lundi 27 avril.

Pas de précision concernant les horaires, mais on sait que le chef de l'Etat visitera l'EPIDe, Établissement public d’insertion défense, parfois appelé "centre 2e chance". Comme les 17 autres Epides en France, celui d'Alençon accueille des jeunes en situation sociale difficile, sans diplôme ni emploi, pour leur permettre d'obtenir des qualifications et de se former à un métier.

Ces centres ont été créés à la suite des émeutes dans les banlieues en 2005. Celui d'Alençon peut accueillir jusqu'à 90 volontaires, de 18 à 25 ans, venus des trois départements bas-normands et de la Sarthe.