Paris (AFP). Dominique Cerutti va quitter Euronext pour diriger Altran

L'opérateur boursier européen Euronext a annoncé mercredi le départ surprise de son PDG, Dominique Cerutti, qui quittera son poste le 15 juillet pour diriger le groupe français de conseil en technologie Altran. "Une assemblée générale des actionnaires sera convoquée dans les prochains jours afin que Dominique Cerutti puisse être nommé administrateur et exercer pleinement ses nouvelles fonctions dès le 29 juillet prochain", indique Altran dans un communiqué. M. Cerutti, 54 ans, avait quitté IBM en 2009 pour devenir directeur général adjoint de NYSE Euronext et PDG d'Euronext Paris. A l'époque, l'arrivée aux manettes de cet ingénieur de formation, diplômé de l'Ecole des travaux publics et sans expérience dans les milieux financiers, avait surpris. Entre-temps, NYSE-Euronext, racheté par l'américain InterContinentalExchange, a été scindé et sa branche européenne introduite en Bourse en juin 2014, une opération pilotée avec succès par Dominique Cerutti. "Même si je suis impatient de relever ce nouveau défi, je suis particulièrement fier de tout ce qui a été accompli au sein d'Euronext au cours des 18 derniers mois", indique-t-il dans un communiqué. "Je suis confiant qu'Euronext continuera de créer beaucoup de valeur pour ses actionnaires et ses clients sur les bases solides qui ont été établies au cours des derniers mois. Comme anticipé, les marchés de capitaux en Europe sont au début d'un nouveau cycle et les tendances de fonds positives que nous observons au sein de notre industrie vont catalyser les effets de la stratégie d'Euronext", estime-t-il. En 2014, année de son IPO, Euronext qui chapeaute les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, a vu son bénéfice net progresser de 35% à 118,2 millions d'euros. Il s'est fixé comme objectif une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% sur la période 2013-2016. L'opérateur a par ailleurs engagé un plan d'économies de 20 millions d'euros d'ici la fin 2016, venant s'ajouter à un premier plan de 60 millions qui devrait être bouclé fin juin avec 18 mois d'avance sur le calendrier prévu. "Même s'il regrette cette décision", le conseil de surveillance d'Euronext "en a pris acte et remercie M. Cerutti de son exceptionnelle contribution dans ses présentes fonctions". "Sous sa direction, le groupe a pu être repositionné avec succès comme une Bourse indépendante de référence en Europe", souligne Rijnhard Van Tets, président du conseil de surveillance. Dominique Cerutti assurera pleinement ses fonctions lors des trois prochains mois de transition, ajoute le communiqué qui précise que le comité de gouvernance et de nomination a été mandaté pour initier le processus de recherche de son successeur. Du côté d'Altran, le conseil d'administration se réjouit de l'arrivée d'un "dirigeant de transformation et de développement doté d'une vision globale" et "aguerri à la direction des organisations de services de grande échelle." Le groupe souligne la solide expérience à l'international du patron d'Euronext et notamment ses 20 ans passés chez IBM, "où il a contribué, depuis les Etats-Unis, à la transformation stratégique de l'entreprise". Il remplacera Philippe Salle, artisan d'un vaste recentrage du groupe depuis 2011. M. Salle doit quitter ses fonctions le 30 avril pour rejoindre le restaurateur Elior. L'annonce de son départ intervenue en janvier, avant la fin du plan stratégique 2012-2015, était également inattendue. Altran s'est fixé pour objectif un chiffre d'affaires à plus de 2 milliards d'euros en 2015 via un recentrage des activités et des régions, et une restructuration organisationnelle et financière. Il doit annoncer en fin d'année un nouveau plan stratégique à horizon 2020, qui sera piloté par Dominique Cerutti et qui visera d'abord à "renforcer le positionnement du groupe comme le leader mondial dans le domaine de l'innovation et de la recherche et développement", précise le communiqué. C'est Olivier Aldrin, directeur général adjoint en charge des finances, qui assurera l'intérim à la direction générale du groupe tandis que Gilles Rigal, membre du conseil d'administration, occupera temporairement la présidence du conseil d'administration.

