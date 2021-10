New York (AFP). Alphabet (Google) première capitalisation boursière devant Apple

Vers 14h30 GMT, la capitalisation boursière d'Alphabet atteignait 543,2 milliards de dollars, grâce à la progression de 2,89% du prix de son action de référence, contre 530,1 milliards pour Apple, en baisse de 0,91%, selon les données disponibles. Le montant de la capitalisation boursière équivaut au nombre d'actions en circulation multiplié par leur prix et varie donc constamment en fonction de leur cours sur le marché. La progression d'Alphabet fait suite à de bons résultats publiés lundi après la clôture du marché par le groupe de Mountain View. Google et son coeur de métier (la recherche et la publicité en ligne, mais aussi les activités de vidéo avec YouTube ou mobiles avec Android) sont devenus une filiale de la holding Alphabet depuis une réorganisation l'an dernier.

