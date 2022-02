Provins (France) (AFP). Seine-et-Marne: une trentaine de blessés dans une collision entre un camion et un train

Une trentaine de personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une collision mardi matin entre un train et un camion à hauteur d'un passage à niveau à Nangis (Seine-et-Marne) qui a entraîné une interruption du trafic entre Paris et Belfort. Le choc, qui s'est produit à 08H46, a "fait dérailler cinq voitures d'un train" qui effectuait la liaison entre Belfort et Paris, a indiqué à l'AFP une source à la gendarmerie. Selon la préfecture de Seine-et-Marne, le train, un Intercités qui transportait 350 personnes, "a déraillé mais ne s'est pas couché sur les voies". "Les passagers vont être acheminés par bus jusqu'à leur destination", a indiqué la SNCF. La circulation a été coupée entre Paris-Est et Belfort dans les deux sens, a-t-on précisé de même source. Selon la préfecture, le trafic pourrait être bloqué pendant au moins 24 heures. Le bilan, qui faisait état dans un premier temps de sept blessés, dont un grièvement, a été revu à la hausse dans la matinée. "Il y a une trentaine d'urgences relatives, c'est-à-dire des blessures bénignes liées essentiellement au freinage du train, et deux personnes blessées plus sérieusement, le conducteur du train et un voyageur", a dit à l'AFP la préfecture vers 10H30. Ces deux personnes ont été transportées à l'hôpital et leur pronostic vital n'est pas engagé, a précisé un porte-parole de la préfecture. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues mais, selon la SNCF, le train aurait percuté l'arrière d'un camion qui transportait des machines agricoles immobilisé sur les voies. "Deux ou quatre essieux sont sortis des voies lors du choc", a-t-elle précisé. "Les premières constatations faites sur le passage à niveau à signalisation automatique avec quatre demi-barrières, indiquent un fonctionnement normal. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'accident", a ajouté la compagnie ferroviaire dans un communiqué de presse. Le Secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies, qui doit se rendre sur place, a indiqué avoir "demandé au Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEATT) de mener une enquête pour établir les causes de cet accident". Ce passage à niveau, à l'entrée de la gare de Nangis, n'était "pas particulièrement accidentogène", selon le maire (PCF) de la commune Michel Billout. "On a échappé à une catastrophe qui aurait pu être bien plus grave", a-t-il déclaré à l'AFP. "C'est le premier accident de cette teneur. Ce passage à niveau se trouve en ville, à l'entrée de Nangis. En général, les vitesses sont modérées ici", a-t-il ajouté. Samu, gendarmes et pompiers se trouvaient sur place à Nangis, qui se situe à mi-distance entre Melun et Provins, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Paris.

