Rouen : Agressée par son petit ami, elle a le nez fracturé

La BAC est requise à 20h20 à la station de métro Saint-Sever à Rouen. Une jeune femme de 17 ans les attend et leur explique avoir été agressée par son petit ami. Son nez est fracturé. Elle est hospitalisée au CHU de Rouen.

Les policiers décident ensuite de se rendre à la station métro Ernest Renan à Saint-Etienne-du-Rouvray pour y attendre l'auteur des violences. Il en descend quelques minutes plus tard. Agé de 16 ans et domicilié à Grand-Quevilly, il est interpellé et est toujours en garde à vue.