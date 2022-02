Rouen: course et fête en couleur

Courir et recevoir de la peinture à chaque étape, c’est ainsi que les Indiens fêtent le solstice de printemps. « C’est la Holi, nous précise David Mignot, directeur de l’agence IPHITOS qui organise l’évènement. En 2012, les Américains ont repris le concept et l’ont adapté. Nous avons importé leur course en France. »

Jeté de peinture

COLOR ME RAD 5K, c’est le nom de cette course « Le principe, c’est de courir 5 km pour le plaisir, sans compétition, nous dit David. A chaque kilomètre, les coureurs reçoivent des jets de peinture pour marquer l’étape. Il y a du jaune, du rose, du vert du bleu et du violet ». En fait de peinture, il s’agit d’une poudre alimentaire à base de maïs et des colorants. En tout, ce sont près de 700kg qui sont distribués et lancés.

Rouen est la première des dix villes de France qui accueillent la deuxième édition de cette course. au total, près de 100 000 participants sont attendus. Chez nous, chaque coureur a pu s’inscrire par internet ou au centre commercial St-Sever et récupérer un kit contenant un T-Shirt, un bracelet, une paire de lunette et un sachet de poudre coloré.

Détente et Fête !

A l’arrivée, un village pour se rassasier, se procurer de la poudre et s’en mettre plein la vue ! Le stand Cache Cache fait des lancés de maillots et une douche de peinture jaune, tandis qu’en face, la scène arrose copieusement la foule en couleur sur les rythmes du DJ Mathieu Bouthier.

Le RAD STAND propose des accessoires tels que Tutus, bracelets et color bomb. Pour ceux qui souhaitent plus de tranquilité, l’espace détente et ses masseurs les accueille.