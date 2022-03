Le box office des films sortis Mercredi

01. Largo Winch II. 76.239 avec Tomer Sisley et Sharon Stone, gagnez vos places pour ce film dans l'Expresso entre 5h et 9h

02. Sex Friends. 71.912 avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher

03. Halal, police d'Etat. 65.285 avec Eric & Ramzy

04. Les Femmes du 6e étage. 54.359

05. Gnoméo & Juliette. 27.265 une version "nain de jardin" de Roméo et Juliette par Disney

06. Last Night. 21.711 avec Keira Knightley, Eva Mendes et Guillaume Canet

07. Jewish Connection. 4.563

08. La Petite Chambre. 2.441

09. La bella gente (Les gens bien). 891

10. The Hunter. 678





Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews, sont réalisés chaque lundi, mercredi et jeudi à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film sur une période donnée, et le nombre de copies du film en circulation. Le box-office est réalisé sous réserve de la communication des chiffres par les distributeurs.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire