En route, un film d'animation mignon

En cette période de vacances scolaires, un autre film d'animation a débarqué sur les écran cette semaine : c'est « En route ».

Ce film est tiré d'un livre pour enfants qui s'appelle « The True Meaning of Smekday ». Les Boovs ont envahi la Terre pour s'y réfugier et échapper à un terrible ennemi. Ils l'ont fait de manière ferme mais cordiale, en installant sans violence tous les humains au même endroit, dans des pavillons type lotissements péri-urbains. Tous sauf une petite humaine qui a été oubliée.

C'est donc l'histoire d'une enfant et d'un extra-terrestre peu intégré et incompris par ses pairs.

Les graphismes, comme dans chaque production Dreamworks sont soignés et mignons, très colorés. Côté histoire, on ressent l'aspect livre pour enfants du début à la fin. L'extra-terrestre a des difficultés à parler correctement, son vocabulaire et ses tournures de phrases sont maladroites. C'est finalement Tif, la jeune héroïne, qui est le personnage fort de l'histoire.

L'histoire est très mignonne, elle parle d'intégration et de famille mais elle reste très 1er degré, adaptée pleinement pour les plus jeunes. Mais on avait pris l'habitude avec Dreamworks de pouvoir savourer les films peu importe son âge avec un humour universel, du rythme et des lectures à plusieurs niveaux qui ne laissaient pas l'adulte sur le carreau.

Il y a par exemple l'excellent film Dragons et sa suite, la saga Madagascar, ou encore Shrek.

En route est donc un très bon film pour les enfants. Les ados et adultes y prendront moins de plaisir . Un film mignon sur des thèmes qui parleront aux plus jeunes, c'est en ce moment au cinéma.