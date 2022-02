New York (AFP). Piketty, Kardashian, Marine Le Pen, parmi les personnes plus influentes de Time

Barack Obama, l'économiste Thomas Piketty, le rappeur et productur Kanye West et sa femme, la starlette Kim Kardashian, ainsi que le pape François et Marine Le Pen figurent dans la liste annuelle des 100 personnes les plus influentes du magazine américain Time, publiée jeudi. Cette liste n'est pas un classement. Ses personnalités sont réparties dans cinq catégories: parmi les "titans", on trouve, outre Kanye West et Kim Kardashian, Tim Cook (PDG d'Apple), la présidente de la banque centrale américaine Janet Yellen et la milliardaire de 31 ans Elizabeth Holmes. Chez les "pionniers", sont distingués la danseuse Misty Copeland, les actrices américaine Reese Witherspoon et anglaise Emma Watson, l'astronaute Scott Kelly. Chez les "artistes", figurent notamment l'acteur Bradley Cooper, le chanteur de country Tim McGraw, le styliste Alexander Wang, l'humoriste de télévision John Oliver. Les "leaders" regroupent Barack Obama, Angela Merkel, mais aussi le président cubain Raul Castro, Benjamin Netanyahu, Hillary Clinton, Vladimir Poutine, Samantha Power (ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU), le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, Alexis Tsipras (Premier ministre grec), Jeb Bush, la Française Marine Le Pen, qui figurait déjà dans la liste en 2011, et Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord. Dans la dernière catégorie des "icônes" se trouvent la juge de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg, la chanteuse Taylor Swift, la styliste Diane von Furstenberg, l'économiste français Thomas Piketty et le pape François. Comme chaque année, certains portraits sont écrits par des personnalités. Le président américain par exemple a écrit celui du Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre britannique David Cameron a écrit celui du chef du gouvernement irakien. Barack Obama figure sur cette liste pour la 10e fois, un record. La candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton s'y trouve pour la 8e fois, la chancelière allemande Angela Merkel pour la 7e, le président chinois Xi Jinping pour la 6e, Kim Jong-un pour la 5e, le président russe Vladimir Poutine la 4e, le pape François pour la 3e, tout comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la démocrate américaine de gauche Elizabeth Warren. La jeune Pakistanaise Malala Yousafzai est à nouveau, à 17 ans, la plus jeune de cette liste qui compte cette année 40 femmes. La personne la plus âgée de la liste est le président tunisien Beji Caid Essebsi, 88 ans.

