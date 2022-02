Séoul (AFP). Sewol: la présidente sud-coréenne annonce le renflouage du ferry

La présidente sud-coréenne Park Geun-Hye a promis jeudi que le ferry Sewol, dont le naufrage avait fait 304 morts voici un an, serait renfloué "dès que possible", faisant droit à l'une des principales exigences des familles. "Je prendrai les mesures nécessaires pour récupérer le bateau dès que possible", a dit la présidente à l'occasion d'une visite dans l'île méridionale de Jindo le jour du premier anniversaire de la tragédie. Le ferry surchargé a coulé le 16 avril au large de Jindo avec à son bord 476 personnes, dont 325 lycéens d'un même établissement, en voyage scolaire: 250 d'entre eux ont péri dans la catastrophe. Le bateau repose par 40 mètres de fond. Les familles avaient menacé de boycotter une cérémonie du souvenir jeudi si le gouvernement ne s'engageait pas officiellement à ramener le ferry de 6.825 tonnes à la surface, une opération lourde dont le coût est estimé à 110 millions de dollars (103 millions d'euros). L'enquête avait mis en évidence une combinaison de facteurs, de la surcharge du navire à l'incompétence de l'équipage, en passant par des travaux d'agrandissement illégaux qui ont affaibli sa flottabilité, sur fond de corruption de fonctionnaires et de collusion entre les autorités de réglementation et les entreprises privées. La lenteur des secours a également été mise en cause, de même que leur désorganisation.

