Malherbe - Jérémy Sorbon va mieux

Blessé à l'épaule à l'entraînement le 14 décembre dernier à la suite d'un choc avec Rajiv Van la Parra, le défenseur malherbiste Jérémy Sorbon va beaucoup mieux. Il suit d'ailleurs un protocole de reprise rigoureux.

Et ce protocole passe forcément par un retour à la compétition avec la réserve en CFA. Il a ainsi disputé 45 minutes samedi dernier à Moulins. Le coach de la réserve Sébastien Bannier était plutôt satisfait de lui : "ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune apréhension au niveau des contacts à l'épaule".

Jérémy Sorbon n'est pas à son premier coup d'arrêt. Il y a huit ans il avait dû arrêter le football pendant près d'un an à cause d'une déchirure des ligaments, suivie d'une décalcification des os. Une époque qui l'a marqué et qui lui a permis de renforcer le mental. "C'est dur à 18 ans de voir ses copains continuer à jouer, rejoindre le groupe pro", se souvient-il.

En attendant de revenir dans le groupe pro, il n'a pas lâcher ses coéquipiers d'une semelle, ces dernières semaines. Même si le problème reste le contact, Jérémy Sorbon pourrait retrouver la Ligue 1 lors du déplacement à Monaco. En attendant il devrait jouer ce week-end un match complet en CFA contre Viry-Chatillon.

> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" sur Jérémy Sorbon diffusée le jeudi 17 février 2011 sur Tendance Ouest.