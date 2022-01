Sanaa (AFP). Yémen: arrivée à Sanaa d'une nouvelle cargaison d'aide du CICR

Un avion du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), chargé de 35,6 tonnes d'aide médicale et d'équipements de secours, a atterri samedi à Sanaa, pour venir en aide aux victimes du conflit au Yémen, a annoncé une porte-parole de l'organisation. Il s'agit de la deuxième cargaison d'aide que le CICR réussit à faire parvenir par avion en deux jours dans ce pays en proie à des combats et à des raids aériens d'une coalition arabo-sunnite luttant contre les rebelles chiites. "Cette nouvelle cargaison est de 35,6 tonnes, dont 32 tonnes d'aide médicale, le reste étant du matériel pour purifier l'eau, des générateurs de courant électrique et des tentes", a précisé à l'AFP la porte-parole, Marie-Claire Feghali. Vendredi, un avion avait acheminé à Sanaa une cargaison d'aide médicale du CICR, contenant 16 tonnes de "médicaments et d'instruments chirurgicaux", la première depuis le début le 26 mars de l'opération militaire de la coalition, menée par Ryad. Quelques heures plus tard, un avion affrété par l'Unicef (Fonds de l'ONU chargé de l'enfance) avait aussi atterri dans la capitale yéménite avec à bord 16 tonnes de médicaments. L'ONU a demandé vendredi une "pause humanitaire immédiate" d'au moins "quelques heures" par jour au Yémen pour acheminer davantage d'aide, alors que la situation ne cesse de se détériorer. Le CICR avait réussi mercredi à faire accoster à Aden, dans le sud, un bateau chargé d'aide médicale. Une équipe médicale, comportant cinq membres de Médecins sans frontières (MSF), était arrivée à bord de ce bateau, selon la chef de mission de MSF au Yémen, Marie-Elisabeth Ingres. Le même jour, MSF était également parvenu, selon Mme Ingres, à acheminer à Aden une cargaison de 2,5 tonnes de matériel médical, la première depuis le début des raids de la coalition contre les rebelles chiites houthis. Ces derniers ont pris le contrôle de larges parties du territoire yéménite, dont la capitale Sanaa et forcé le président Abd Rabbo Mansour Hadi à fuir le pays et trouver refuge à Ryad. De violents combats opposent notamment rebelles chiites et pro-Hadi dans le sud du pays.

