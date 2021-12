Paris (AFP). Yémen: MSF évacue son personnel dans le nord après un raid meurtrier

Médecins sans frontières (MSF) a annoncé jeudi l'évacuation de son personnel de six hôpitaux du nord du Yémen, après un raid aérien lundi contre un établissement que l'ONG appuyait et qui a fait 19 morts et 24 blessés.