Paris (AFP). Un néerlandais, otage d'Aqmi, libéré par l'armée française

Un Néerlandais, retenu en otage par le groupe islamiste Aqmi depuis novembre 2011, a été libéré lundi à l'aube par des soldats des forces spéciales françaises, lors d'une opération dans l'extrême-nord du Mali. "L'otage néerlandais Sjaak Rijke, enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011", a été libéré lors "d'une action militaire conduite par les forces spéciales de l'armée française. Cette action de combat a permis la capture de plusieurs individus", a annoncé le ministère français de la Défense. "M. Rijke a été évacué et mis en sécurité à Tessalit () il est sain et sauf", a ajouté le ministère. Le président François Hollande a confirmé cette libération. "Il y a quelques heures, les forces spéciales françaises ont pu porter une attaque contre un groupe terroriste et ont pu non seulement neutraliser ce groupe, mais obtenir la libération, sauver donc, un Néerlandais", a-t-il dit. "Ca a été pour nous, pour nos forces, une surprise de pouvoir libérer cet otage car nous n'avions pas d'information sur (sa) présence", a-t-il précisé. "C'est une grande fierté" pour les forces françaises, a salué M. Hollande. L'assaut s'est déroulé "près de Tessalit", dans l'extrême nord-est du Mali, a-t-il ajouté. "La lutte contre le terrorisme au Mali n'est pas terminée. Nous avons toujours 3.000 hommes qui sont présents dans la région, pas seulement au Mali, pour assurer cette lutte contre le terrorisme", a-t-il conclu. Intervenant lundi soir sur Europe 1, le général Grégoire de Saint-Quentin, chef du Commandement des opérations spéciales (COS), a raconté l?opération. Selon lui, elle a été "précédée d'une phase de renseignement : localiser le campement sur lequel l'otage était détenu a été extrêmement long. Une fois qu'on a eu une bonne vision de ce qui était sur zone, on a déclenché cette action. L'otage était détenu dans un endroit loin de tout, dans une zone désertique () Il faut rester discret jusqu'à l'approche ultime. Cela a nécessité des moyens d'infiltration assez sophistiqués pour amener l'équipe d'assaut au plus près". La vingtaine de membres des forces spéciales s'est approchée, sous couvert de la nuit, mais "dans les dernières dizaines de mètres une équipe de sentinelles des preneurs d'otages a ouvert le feu sur nous. Nous avons engagé une riposte et tout de suite l'otage a été libéré", a précisé le général de Saint-Quentin. "Ils ont tué deux preneurs d'otages, les deux autres se sont rendus et l'otage a été libéré. Tout ça s'est passé en quelques secondes". Selon lui, Sjaak Rijke est "en bonne santé, mentale et physique. Il a réussi à garder le cap malgré 1.224 jours de détention, dans cet univers minéral dans lequel il n'y a pas un bruit". Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, a salué "une formidable nouvelle pour Sjaak et sa famille". "Je suis heureux et reconnaissant que cette horrible période d'incertitude et de détresse soit terminée". Le ministre a indiqué que l'ancien otage, un conducteur de train en vacances au Mali, recevait des "soins" et était entouré par des soldats néerlandais et du personnel de l'ambassade. Depuis un an, 500 militaires néerlandais participent à la stabilisation et à la sécurité du Mali dans le cadre de la force onusienne Minusma. - Sur la même vidéo que Serge Lazarevic - L'ambassade néerlandaise à Bamako a exprimé dans un communiqué sa "profonde reconnaissance" à la France et remercié le président (malien) Ibrahim Boubacar Keita pour son engagement personnel sur ce dossier et la bonne coopération des structures de l'Etat malien", selon ce texte. Le 25 novembre 2011, un groupe d'hommes armés avait fait irruption sur la terrasse d'un hôtel à Tombouctou et menacé un groupe d'Occidentaux. L'un d'eux, un Allemand, avait tenté de résister et été tué. Un autre, également allemand, était parvenu à se cacher. La femme de M. Rijke, présente à l'hôtel, avait aussi réussi à échapper aux kidnappeurs. Le commando avait emmené Sjaak Rijke ainsi qu'un Sud-africain, Stephen Malcolm McGown, et un Suédois, Johan Gustafson, qui sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. A Bamako, une source sécuritaire malienne a déclaré à l?AFP : "Nous savions de manière précise que les derniers otages étaient détenus par le terroriste touareg Abdelkrim Taleb, de nationalité malienne. L?opération s?est déroulée dans un secteur où plusieurs otages européens libérés dans le passé ont été détenus". L?otage sud-africain "n?était pas sur place, car il avait été déplacé depuis au moins 48 heures", a ajouté cette source. Une source militaire onusienne au Mali a par ailleurs estimé que l?otage suédois "est probablement détenu par un autre sous-groupe d?Aqmi". En novembre 2014, Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique) avait diffusé sur internet une vidéo sur laquelle Sjaak Rijke s'exprimait à l'occasion de son 1.000e jour de détention. Il était accompagné sur ce film de Serge Lazarevic, otage français aux mains d'Aqmi relâché peu après, en échange de la libération de quatre jihadistes emprisonnés au Mali.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire