Salon aux champs à Lisieux : Stéphane Travert à la rencontre des agriculteurs normands

Jeudi 31 août 2017, le ministre de l'agriculture Stéphane Travert était à Lisieux (Calvados) pour le dernier jour du Salon aux champs. Il est allé à la rencontre des agriculteurs.

Retour en Normandie pour Stéphane Travert, ancien député de la Manche. Le ministre de l'agriculture s'est rendu à Lisieux (Calvados) jeudi 31 août 2017 pour assister au dernier jour du Salon aux champs. Ce grand salon dédié aux professionnels du monde agricole, organisé par la CUMA (coopérative d'utilisation du matériel agricole) a attiré près de 15 000 visiteurs.

"Ce salon démontre les savoirs faire de la Normandie. Je suis content d'être ici, parce que c'est ma région et j'ai à coeur de défendre ce territoire".

Les aides de la PAC versées dès novembre

Stéphane Travert a donc passé la matinée à la rencontre des exploitants pour parler de leurs problèmes et craintes mais aussi de l'avenir. Le versement des aides de la PAC (politique agricole commune) de 2015 qu'attendent impatiemment les agriculteurs a notamment été évoqué. "Le versement commencera dès novembre" a promis le ministre.

Arriver au juste prix

Autre sujet, celui des prix. "Les agriculteurs doivent être rémunérés au prix le plus juste par rapport au travail fourni". Et cela passe par des investissements au service de la compétitivité et de l'innovation pour que le monde agricole français et normand soit plus fort. Stéphane Travert a donc proposé au président de la fédération nationale des CUMA, Luc Vermeulen de travailler en symbiose pour trouver les meilleurs moyens de rendre les filières plus performantes.

Stéphane Travert est annoncé dans la Manche dimanche 3 septembre à Saint-Sauveur Lendelin.

